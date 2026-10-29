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Entradas para Las 3 Horas de Costa Rica están a la venta: estos son los precios

Las 3 Horas de Costa Rica se realizarán el próximo domingo 6 de diciembre en el Circuito Star Cars de Parque Viva

Por Yenci Aguilar Arroyo

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Las entradas para Las 3 Horas de Costa Rica, evento que se realizará el domingo 6 de diciembre, en el Circuito Star Cars de Parque Viva en La Guácima de Alajuela ya están a la venta.

Para esta edición, la organización contempla una parrilla de 26 vehículos y trabaja para alcanzar los 30 vehículos; además, esta edición será la gran final del Campeonato Nacional de Automovilismo.

La expectativa incluye la incorporación de unidades que no participan habitualmente en el Campeonato Nacional, así como de pilotos internacionales cuyas participaciones se anunciarán conforme se confirmen durante las próximas semanas.

Las 3 Horas de Costa Rica.
Las 3 Horas de Costa Rica se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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“La preparación mecánica, la administración del desgaste de los vehículos y la estrategia en las paradas en pits serán determinantes para mantener el ritmo hasta la bandera a cuadros. Cada decisión contará en una carrera en la que el trabajo coordinado entre pilotos, mecánicos y personal de apoyo será tan importante como la velocidad en pista”, destacó la organización del evento.

Los precios

Estos son los precios de los boletos:

- General bosque: ₡7.500

- General sur: ₡11.500

- Preferencial loma: ₡14.000

- Gradería sombra (g1-g2-g3): ₡19.000

- Curva 2: ₡19.000

- Gradería sombra vip (g4): ₡24.000

- Pits: ₡30.000

- Gradería redondel: ₡24.500

- Vip lounge: ₡65.000 (incluye bocadillos, espacio con sillas y mesas cocteleras).

Las entradas están a la venta en el sitio web https://treshoras.com

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.