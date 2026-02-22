“Entramos relajados”: la fuerte autocrítica de Amarini que opaca la remontada brumosa

Cartaginés remontó para vencer 2-1 a Liberia, algo que Amarini Villatoro rescató tras el duelo, dejando claro aspectos que le agradaron y otros que no de esta victoria.

“Rescato los tres puntos importantes en casa ante un rival con el que competimos en la tabla acumulada. En la búsqueda de seguir teniendo esa participación internacional, había que sumar de tres para mantener la distancia y lograr el pase; ese es uno de los objetivos de la temporada: ir a la Copa Centroamericana”, dijo.

Villatoro fue claro en que a Cartaginés le faltó contundencia (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Rescato la reacción del equipo al estar en contra, poder darle vuelta al marcador y lograr firmeza atrás en el segundo tiempo. Sin embargo, me ocupa mejorar cómo entramos al partido: la displicencia, el estar demasiado relajados ante un rival que nos apretó y logró abrir el marcador. Me ocupa mejorar esa parte y que en el segundo tiempo nos faltó contundencia; lo terminamos sufriendo por la falta de gol en el arco contrario”, expresó.

Johan Venegas salió lesionado luego de marcar el primer gol del compromiso, situación a la que Villatoro hizo referencia al cierre del juego.

“Es muy pronto para dar un diagnóstico de la lesión, ya que se le deben aplicar los estudios. Johan sintió un ‘jaloncito’ en el posterior y me preocupa, igual que Suhander, quien salió por un golpe en el sóleo. Son dos cambios que tuvimos que hacer obligados y eso nos condiciona en las variantes y planificación, pero bueno”, añadió el estratega.

Cartaginés remontó el juego ante Liberia (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Villatoro hizo referencia a Marcelo Hernández, quien llegó al club como refuerzo extranjero, pero no ha podido sumar minutos debido a una situación que el técnico procedió a explicar.

“Marcelo es defensa y solo tenía dos centrales más, como Faerrón. Pero lo de Marcelo pasa por la nacionalización de Diego González; él lo tiene claro, es un proceso que me indicaron que va a durar dos semanas más. Cuando el trámite esté listo, ya podrá jugar; mientras tanto, se mantiene con el alto rendimiento”, explicó.