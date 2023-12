Entre broma y broma... La chinita que le tiró Leonardo Menjívar a Andrés Carevic por la falta de minutos

Leonardo Menjívar contó cómo ha sido su paso en su primer semestre en la Liga. Foto: Prensa LDA

Leonardo Menjívar, volante salvadoreño de Alajuelense, se sinceró en una entrevista en su país, en la que reveló diversas curiosidades como el porqué no tuvo tantos minutos en su primer torneo con el León, club al que llegó ya iniciado el Apertura 2023.

Machito, como le apodan el cuscatleco, afirma que con una pretemporada encima y mejorando en el tema físico, espera que el técnico Andrés Carevic lo tome más en cuenta.

“Gracias a Dios voy a hacer pretemporada... tal vez así me mete... (dijo como a modo de broma y en serio, soltando unas risas), pero no, no, sí es verdad que llegué a mitad de torneo con Alajuela y eso me afectó, creo que no llegué muy bien físicamente, pero ahora espero prepararme de la mejor manera, pues la pretemporada siempre es algo importante para un futbolista en la temporada”, detalló en el programa El After del periódico deportivo El Gráfico, uno de los más viejos en El Salvador.

Menjívar contó que de Costa Rica no sabía nada, solo había escuchado mencionar a Saprissa y Alajuelense como equipos y hasta ahí, porque allí jugaba Erick Cabalceta, su compañero de selección.

Al llegar a Tiquicia afirma que se sorprendió de la manera cómo se maneja el fútbol y quedó impresionado de que los rojinegros se manejan casi como “un equipo europeo”.

“La Liga es un equipo de los que es más completo, es raro que te falte algo, es un equipo como europeo, se puede decir, en lo económico, en las instalaciones, nos tratan muy profesional, nos nos falta nada. Nos dan desayuno, almuerzo, es un equipo muy profesional, viví un cambio muy grande y a uno como futbolista solo le toca aprovecharlo y sacarle frutos a ver qué pueda pasar en el futuro”, manifestó.

Además, contó qué es lo que le piden en los entrenamientos y en su preparación como jugador.

“Son bastante estrictos y puntuales en lo que quieren, lo importante es que el jugador esté muy bien físicamente, con lo poco que he visto, el fútbol allá es más de fuerza, siempre hacemos gimnasio, entrenamientos de como una hora y media, pero intensos, sin parar, con mucha pelota, es raro que nos pongan a hacer cosas así sin bola.

“Al profe le gusta hacer todo con balón, físico, rondos, que los que están en medio corran, que se maten por recuperar el balón, en las canchas que entrenamos están en muy buen estado y siempre les dan trato, algo que te motiva para esforzarte más”, detalló.

Leo pasó de un equipo que rayaba en lo amateur, que incluso ya desapareció en su país, adonde además también era estudiante, a jugar en un nivel profesional.

“Ahora estando en Costa Rica, cuando estoy acostado me pongo a pensar, ‘¿qué hago acá?’, allá estuviera en El Salvador en lo que estaba”, dijo antes de ser interrumpido.

Menjívar se integró a la pretemporada manuda el martes, junto a todos sus compañeros, de cara a un torneo en el que espera tener más oportunidad luego de que el semestre pasado apenas jugó 150 minutos entre el Apertura 2023, el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana.