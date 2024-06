Día del Padre: La bella y ejemplar historia del papá de Josimar Alcócer

En la academia Franklin Monestel de Escazú se inició el sueño de Josimar Alcócer y su papá en el fútbol. Foto: Cortesía

Josimar Alcócer vive uno de sus mejores momentos futbolísticos; es seleccionado nacional, está a las puertas de jugar una Copa América con Costa Rica, y en Bélgica cerró de buena manera el torneo con su equipo el KVC Westerlo.

Para alcanzar las mieles que disfruta hoy, el muchacho de 19 años antes tuvo que pasar por bastantes sacrificios. Hace diez años, cuando empezó en el fútbol siendo solo un niño, la familia y otras personas, que en el camino le tendieron la mano, hicieron un esfuerzo colectivo para hacer realidad el sueño del pequeño.

Don Oldemar Alcócer, papá del extremo, relató a La Teja la historia desde su punto de vista, la del tata que tuvo que sacrificar muchas cosas para que su muchacho pudiera entrenar o conseguir algo que necesitaba en el balompié.

Para este Día del Padre estarán separados, pues Josimar volará rumbo a Estados Unidos con la Tricolor, previo al torneo continental, situación que más bien llena de orgullo a su progenitor y lo recibe como un gran regalo que le da a la distancia.

“Esto es todo por lo que hemos trabajado y luchado, está cumpliendo un sueño, y para uno como papá que los hijos logren eso se da por servido. Me siento más que satisfecho con ese gran regalo que me dará al viajar a su primera Copa América.

“Sé que es una cita que le puede brindar muchas oportunidades; la selección ha confiado en él, al igual que el profesor Alfaro. Gracias a eso le dará chance de que lo pueden ver a nivel mundial”, opinó don Oldemar.

En Alajuelense, el camino de Josimar Alcócer junto con su papá fue largo, pero dio buenos frutos. Foto: Cortesía

La relación de padre e hijo siempre ha sido muy estrecha; siendo un niño Josimar mostró las ganas y el talento para dedicarse al fútbol y don Olde fue su gran apoyo y aunque tuviera que viajar en buses de Escazú a Alajuela, con la plata contada de los pasajes y para comerse alguito, nunca dejó de acompañarlo.

“Lo duro lo viví al inicio; cuando tenía nueve años hubo veces en que no teníamos ni los pases para asistir a los entrenamientos. Cuando eso yo pagaba una mensualidad de cinco mil colones en la Liga, uno, gracias a Dios, trabaja propio y entonces lo solventaba, sino mi familia me ayudaba, tíos, abuelos, la mamá a veces ponía de su parte y ayudaba también.

“Lo más duro es que yo a Josimar lo tenía que recoger en la escuela por la tarde o pedir permiso para podérmelo llevar a la Liga, porque cuando eso no existía el CAR, sino era en el estadio. Salíamos a las 2 p.m y llegábamos a las 8 p.m. o 9 p.m y el al otro día tenía que madrugar para ir a la escuela y yo a trabajar”, explicó el orgulloso padre.

Con lluvia, sol y, a veces, hasta con un poquito de hambre, siempre andaban juntos en entrenamientos pensando en lo que a futuro podía conseguir. Hoy están viendo esos frutos al verlo con la selección.

Ver a a Josimar Alcócer irse a jugar a Bélgica llenó de orgullo a su papá Oldemar Alcócer. Foto: Cortesía

“Lo más satisfactorio, y que se me hizo un nudo en la garganta, fue el debut en Selección Nacional (en la Copa Oro 2023). Es el logro más me llena de orgullo, es lo que siempre le ilusionó, llegar a la Selección, es un partido que recuerdo a la perfección, de infarto, ahí sentí que todo había valido la pena.

“Luego verlo anotar con la Selección ahora en la eliminatoria fue de locos; juepucha, uno siente tantas cosas. En su celebración fue muy sereno, pero después ya se le vinieron un montón de cosas a la cabeza. Sentí un nudo en la garganta, fui a felicitarlo después del partido, la mamá, amigos, le dije que ya se le había dado esto y que, a partir de ahora, vienen mejores cosas”, explicó.

En el camino han encontrado manos amigas, y don Olde destacó a dos como sus tatas en el fútbol: Franklin Monestel, de la academia de fútbol que lleva su nombre en Escazú; y Agustín Lleida, exdirector deportivo de Alajuelense, de quien dice siempre creyó en el talento de su hijo y apostó por él en la Liga.

Hubo un momento que Alcócer habló con Lleida sobre cómo estaban con el chamaco y el gerente siempre le dijo que no se desesperara que el momento les iba a llegar.

El abrazo de Oldemar Alcócer con su hijo Josimar luego de su primer gol en eliminatorias con Costa Rica llegó al corazón. Foto: Cortesía

“Yo recuerdo que le dije que Víctor Cordero (cuanto estaba de gerente en Saprissa) me llamó; Jafet Soto lo quiere, Jewisson Bennette padre una vez me dijo, no se me olvida, que Jafet nos tenía listo hasta un salario y Josimar me dijo: ‘Yo no como ansias, yo estoy feliz en la Liga y sé que las cosas van a salir’. Siempre se sintió satisfecho, porque desde pequeño es muy manudo.

“Yo le agradezco a Agustín que en ese momento creyó; él me dijo que tuviera paciencia, que se nos estaba agotando porque él no jugaba, pero siempre tuvo la mirada puesta en él, fue un buen visor, porque el tiempo que me dijo que aguantara ‘dele tiempo, la perlita ya está por salir’, y así fue”, recordó don Oldemar.