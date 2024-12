Entre lágrimas, Byron Bonilla no escondió su frustración luego de caer ante Alajuelense

Los jugadores del Real Estelí lamentaron la derrota ante Alajuelense, en la final de la Copa Centroamericana. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Byron Bonilla, volante del Real Estelí no escondió su frustración, luego de que el club nicaragüense cayera ante Alajuelense, en la final de la Copa Centroamericana.

El referente del Tren del Norte lamentó que tuvieron opciones para derrotar a Alajuelense, sin embargo, dejaron escapar algunas que se pudieron concretar en goles.

“Uno siempre quiere ser campeón, pero viendo a mis compañeros me siento orgulloso de ellos. Por cosas de la vida no somos campeones, pero nadie quita que podamos seguir trabajando.

“Estamos para grandes cosas, debemos mejorar detalles, sabemos lo que se juega a nivel internacional y no nos vamos a quedar solo en el segundo lugar, vamos a luchar para ser campeones”, manifestó.

Bonilla añadió que a nivel administrativo, el equipo ha mejorado en muchas cosas y también en lo deportivo, pero no fue suficiente para dejarse el título.

“Nadie es perfecto, fallamos, yo fallé una frente al marco y les agradecemos a la afición y les agradecemos por venir, esperamos que sigan creyendo”, destacó.

Los nicaragüenses no pudieron contra el poderío ofensivo de Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

A seguir

Su compañero William Parra calificó la derrota como un trago amargo, sobre todo por la ilusión que había en Nicaragua, con la copa.

“El equipo quería conseguir el título, pero me quedo con la actitud de cada compañero, pese a que nos hicieron los goles tempraneros, no agacahamos la cabeza, encontramos le gol muy tarde.

“Si lo hubieramos hecho temprano la historia sería otra”, comentó.

El uruguayo Delis Vargas destacó el esfuerzo del club, por llegar a dos finales consecutivas.

“Se dejó todo en la cancha, no nos podemos recriminar, pero lamentablemente no se pudo dar la final. Se ha trabajado mucho y ajora debemos pensar en el campeonato local, no queda más que seguir”, afirmó.