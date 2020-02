“No se le pueden quitar los puntos porque no están en el supuesto de que Grecia no se presentó a jugar, ya que los partidos contra Guadalupe, Limón y Saprissa, no se jugaron porque este Comité suspendió dichos juegos. Si hablamos de no presentación, tampoco lo hicieron Guadalupe, Limón y Saprissa. Ahora el Comité Director señala que no llegaron, como lo iban a hacer, si ya los encuentros estaban suspendidos", explicaron en Competición.