Entrenador de Grecia, Javier San Román, explota contra un sector de la afición de Pérez Zeledón

El entrenador de Grecia, Javier San Román, explotó contra un sector de la afición de Pérez Zeledón por su comportamiento e insultos durante el partido que su equipo derrotó a los Guerreros del Sur 2 a 0.

San Román no dijo en detalle qué tipo de cosas le gritaron, solo expresó que no se pueden meter con la familia y fue muy enfático en no generalizar. Es muy probable que hayan sido de tipo xenófobo (odio a los extranjeros). Recordemos que San Román es mexicano.

“No pueden tocar a nuestra gente ni temas personales, entonces hablaremos jurídicamente y haremos lo que tengamos que hacer, porque un tipo no puede estar de valentón metiéndose en temas familiares, no. Aquí hay ética, hay valores, hay respeto y si un tipo quiere meterse a un tema así le responderemos”, explicó.

“Entiendo los que nos jugaron porque somos últimos y no estamos, está perfecto; deportivamente, tendremos que dar resultados, pero que nadie se meta en lo personal, en lo deportivo se vale juzgar, decir que esto está bien o que está mal, pero meterse con la persona jamás”, añadió.

Ante la ambigüedad en su respuesta, le preguntaron, específicamente, si alguien en el estadio se metió con él o si fueron racistas (así lo preguntó).

“Sí hubo, me gustaría dividir el tema, la gente de Pérez Zeledon nos atendió bien, es my educada, es muy decente, pero siempre en cualquier país, hay tres, cuatro, o cinco desadaptados que reaccionan así. No me gustaría generalizar, yo veo un país educado, que su gente es espectacular, y bueno, como en todo, hay tipos que dicen cosas que no deben, pero sí hubo”.