Entrenador de Panamá: “Sin Keylor Navas Costa Rica no clasifica”

El entrenador de Panamá, Thomar Christiansen, dijo este miércoles que Costa Rica no hubiera clasificado al repechaje de no haber sido por el portero Keylor Navas.

El técnico dijo eso en conferencia de prensa y el sitio Yashin Digital reprodujo el extracto donde el entrenador español - danés hizo el comentario.

Thomas Christiansen alabó a Keylor Navas. (LUIS ACOSTA/AFP)

“Está claro que sin Keylor, Costa Rica no estaría en el Mundial, hizo muchos puntos para Costa Rica, fue un jugador clave para ellos, contra nosotros paró siete ocho ocasiones buenas, así es complicado. Que esté ahora o no esté, me da igual, tenemos que pensar en ganar y hacer un buen partido, con agresividad. No podemos pensar que ellos van a la repesca, nosotros vamos fuertes por los tres puntos”, dijo.