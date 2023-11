Entrenador de Portugal en Qatar, Fernando Santos reveló lo mal que terminó su relación con Cristiano Ronaldo

El exentrenador de la Selección de Portugal, Fernando Santos, no se habla con Cristiano Ronaldo desde el mundial de Qatar 2022, luego de que lo relegó a la banca en los últimos dos partido de la competencia.

Cristiano Ronaldo no tuvo su mejor mundial en Qatar. (MIGUEL RIOPA/AFP)

Santos concedió una entrevista con el diario luso A Bola donde dio a conocer detalles de su relación con CR7 y como desde ese entonces, ya no han vuelto a hablar, luego de una comunicación fluida y constante.

Cristiano Ronaldo era titular pero fue al banquillo en el tercer partido de la fase de grupos, contra Suiza, donde su sustituto Goncalo Ramos metió tres goles y ya no tenía sentido hacer cambios para el juego de octavos de final ante Marruecos. Allí lo metió faltando 40 minutos pero no pudo hacer nada para revertir el gol que marcaron los africanos.

“El día del partido, por la mañana, cuando fui a explicarle que no iba a jugar y por qué no iba a jugar, me malinterpretó. Entiendo su reacción”, dijo el entrenador.

La eliminación de la Copa del Mundo motivó un furioso mensaje de la pareja del Bicho, Georgina Rodríguez con críticas hacia el DT: “Hoy, tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo por el que tienes tantas palabras de admiración y tanto respeto. El mismo amigo que al ponerte en el campo vio cómo todo cambiaba, pero ya era tarde”.

Fernando Santos con Cristiano Ronaldo en la banca. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

“No puedes subestimar al mejor jugador del mundo y el arma más poderosa que tienes, así como no puedes defender a alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones, hoy no perdemos, hoy aprendemos”, escribió Rodríguez.

En este sentido, Fernando Santos reveló que cortó su vínculo con el atacante desde la caída en el Al Thumama Stadium: “No hablamos desde que llegué de Qatar. Teníamos una relación deportiva y personal muy estrecha. Lo que pasó nada tiene que ver con eso. Fue una decisión técnica”.

“Si me pasara hoy, haría lo mismo. Pensé que estratégicamente era la mejor decisión. No fue una decisión fácil, pero el equipo es lo primero”, aseguró. Y declaró: “No hay ningún arrepentimiento por mi parte. Entiendo que estaba herido en ese momento y me doy cuenta de que tal vez todavía esté herido. Pero la relación que teníamos no es una relación cualquiera”.