Entrenador del Real Madrid: “De mi boca no saldrá que Messi es el mejor de la historia”

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, expresó en conferencia de prensa, previo al partido de este viernes ante el Valladolid, a las 2:30 p.m., hora tica, que el argentino Lionel Messi es un extraordinario jugador, pero no se atrevería a decir qe es el mejor de la historia.

Carlo Ancelotti dice que Messi es un gran jugador, pero no el mejor de la historia. (TIZIANA FABI/AFP)

El argentino fue formado en el Barcelona FC, archrrival de los merengues y para muchos, es considerado el mejor jugador de la historia y la obtención de la Copa de Mundo en Qatar 2022 lo consolidó en esa posición, pero Ancelotti no está tan seguro.

Messi ha ganado el Mundial, la Champions League, el Mundial de Clubes, las ligas y las copas de Francia y España y ha sido ganador en siete oportunidades del Balón de Oro, entre otros.

Messi, ¿el mejor de la historia?, le preguntaron a Ancelotti.

“Difícil de decir, no sé si es el mejor de la historia. No es tan justo decir eso, porque cada época tiene jugadores muy buenos. No saldrá de mi boca un ‘Messi es el mejor de la historia’. He disfrutado de tantos jugadores buenos... Entreno todos los días al Balón de Oro. Y yo he visto jugar a Cruyff, Maradona...”.