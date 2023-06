Entrenador describe a los dos fichajes menos mediáticos de Alajuelense

Guillermo Villalobos fue parte de la Selección Sub-23 que fue al Torneo Maurice Revello y ya se integró a Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Entre los nombres de Joel Campbell, Michael Barrantes y las posibilidades de otras llegadas como Daniel Chacón o Patrick Sequeira, hay dos fichajes que en Alajuelense han volado abajo del radar y casualmente fueron los primeros en llegar para el Apertura 2023.

Más de un aficionado rojinegro quedó con dudas sobre quiénes son Guillermo Villalobos y Joshua Navarro, futbolistas que el torneo pasado jugaban con el Municipal Pérez Zeledón.

En los Guerreros del Sur eran titulares, por eso la mejor persona para pedir referencias es Luis Marín, quien fuera técnico de ellos en el cuadro sureño y con el que hablamos para que nos explicara las características de cada uno.

“Sin duda creo que podían llegar a un equipo como Alajuelense, tienen condiciones, creo que si Alajuela vio su desempeño, es por algo, son jugadores que tienen buena movilidad, fútbol y calidad para estar en un equipo grande, ahora lo que les toca es el trabajo diario para ganarse el puesto”, aseguró Yiyo.

A los dos les veo condiciones para pelear por un puesto y pensar en ser titulares — Luis Marín

-Los dos jugadores con usted casi siempre fueron titulares, ¿qué le daban para que fueran de sus hombres de confianza en el once?

Los dos tienen cualidades muy buenas, por ejemplo, Guillermo es un defensa muy seguro, con muy buena salida, un defensa moderno, que es bueno con el balón, tiene buena ubicación, manejo de la pelota desde atrás, se adapta a lo que hoy es el fútbol moderno, es muy seguro.

Joshua es un jugador con mucho desequilibrio individual, tiene gol, es bueno en el uno contra uno, entonces son cualidades que se tratan de aprovechar de parte de uno como entrenador.

Joshua Navarro es uno de los refuerzos de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

-¿Los ve para un proceso o una proyección o con chances de llegar a competir por el puesto de una?

Los dos tienen condiciones para competir, lo veo claro, solo que les toca que ellos demuestren día a día y que se lo vayan ganando en los entrenamientos y los partidos.

22 años tiene Guillermo Villalobos

-¿Guillermo puede jugar otra posición además de defensa central? Se dice que es muy versatil...

Claro, el muchacho puede jugar tanto de contención como de central, tiene ese plus.

-¿A Joshua en qué posición lo ubica exactamente?

Por el lado izquierdo, pero también lo puede hacer por derecha, por los extremos. Se puede adaptar como delantero, pero la posición en la que se desempeña mejor es de extremo.

-Usted sabe muy bien el reto y la obligación que significa jugar con Alajuelense, antes que partieran, ¿habló con ellos sobre lo que representa esta oportunidad?

Sí, yo siempre les dije que uno tiene que tener comportamientos, ser muy profesional, tener hábitos que se piden en la alta competencia, por ahí algunos que cuando llegué al equipo empecé a cambiar, visualizando y dándoles el consejo que en algún momento ellos pueden estar en otros lugares y tienen que comportarse como nosotros queríamos que lo hicieran. Ellos saben que en equipos como esos, y en selecciones nacionales, las cosas son diferentes.

24 años tiene Joshua Navarro

-¿Cuál es la principal diferencia?

Lógicamente la presión es diferente, la manera cómo te ve la afición, la exigencia del día siempre es igual, es todos los días, no es un día sí y un día no, es todos los días que te van a exigir, si jugaste bien hoy, tenés que jugar bien el otro partido, hay que tener constancia, no puedes ser intermitente, todos esos consejos se los hemos dado a ellos para que sepan a lo que van.