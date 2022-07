Entrenador tico busca el ascenso a primera división en Portugal, aferrado a la Virgen de Los Ángeles

El entrenador costarricense de fútbol playa, Denis Montoya, buscará el ascenso a la primera división de Portugal con su equipo el Vila Flor, aferrado a la Virgen de Los Ángeles.

Denis Montoya muestra con orgullo la bandera de Costa Rica, el trofeo y la medalla que lo acreditan como campeón de su zona. (Cortesía )

Montoya y sus dirigidos se ganaron ese derecho al quedar campeones de su zona este fin de semana, luego de sacar la faena ganando tres partidos el sábado y otro el domingo, con resultados de 13 a 8 contra el Macedense, 6 a 4 contra Macedo, 8 a 3 contra AE futsal y 10 a 3 contra Cachao.

Ahora deberán enfrentar una fase de dieciseisavos de final en Nazaré, del 4 al 7 de agosto. El equipo que pierda quedaeá eliminado, mientras que el ganador va avanzando hasta la final.

Montoya partirá para ese lugar el 2 de agosto, una fecha muy especial para él, pues es ferviente seguidor de la Negrita, pero también de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de Fátima.

“Con anticipación le había pedido a la directiva que cuando saliéramos para Nazaré nos desviáramos para ir una media hora a una capilla de la Virgen de Fátima y darle gracias. Eso me lo permitieron y este domingo me lo ratificaron. Partir el 2 de agosto es especial”.

El Vila Flor parte como uno de los favoritos, aunque Montoya se quita esa etiqueta y más que aún no sabe cuál será su rival.

El Vila Flor jugó en la Euro de este año y ganó su primer partido, tras dos años compitiendo, luego de una espectacular remontada de 4 goles. El equipo fue humillado por un rival que agachó la cabeza para meter un gol y se vino la reacción del técnico y los muchachos. Ganaron 5 a 4. Ahora tendrán un duro reto.

Rafael Rizo, salvadoreño que llevó Montoya al equipo, goleador del torneo con 17 pepinos. (Cortesía )

Montoya dice que esta es la experiencia deportiva y de aprendizaje más importante que ha tenido en su vida. “Aquí en el pueblo la gente me ve con mucho respeto. Este lunes me levanté luego de la celebración y la gente me pedía autógrafos, una foto, los niños me saludan”, expresó.

La presencia del costarricense no ha pasado desapercibida en Portugal y Montoya indicó que luego de ganar el título este domingo lo entrevistaron por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol (organizador de los campeonatos) y ya lo han entrevistado otros medios locales.

“Después del reportaje que salió en La Teja me han escrito muchas personas de Costa Rica y me dan ánimos y me felicitan”, dijo.