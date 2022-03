Entrenadores le harán un almuerzo a Johnny Chaves para mostrale su apoyarlo

El técnico Johnny Chaves dejó de dirigir al Municipal Grecia para enfocarse en su recuperación. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Los entrenadores de Costa Rica se pusieron una flor en el ojal y se organizaron para dedicarle un almuerzo al técnico Johnny Chaves, quien en este momento está llevando un tratamiento médico.

La comilona será el martes 22 de marzo, a la 1 de la tarde, en la Hacienda Salitrillo, en Aserrí y será una actividad abierta a todo público. El costo de la entrada es de ¢10 mil.

El almuerzo es organizado por la Asociación Nacional de Entrenadores, desde hace tres semanas los técnicos conversaron sobre la idea de apoyar moral y económicamente a Chaves.

Apúntese. Los interesados pueden reservar su espacio al 8388-4913 con Marcial o al 7021-1654, con Juan Luis Valverde. Aceptan pagos por Sinpe Móvil.

En recuperación

El 28 de febrero pasado se dio a conocer que el experimentado entrenador, de 61 años dejaría la dirección técnica del Municipal Grecia para enfocarse en su recuperación.

Días después, conversó con La Teja y manifestó que se sentía bien, que estaba recibiendo tratamiento médico y no profundizó sobre la enfermedad que padece.

[ Johnny Chaves: “La salud va mejorando, no hay molestias, hemos tenido que recuperar fuerzas” ]

“La salud va mejorando, estoy cumpliendo los tratamientos y agregado a eso, no hay molestias, hemos tenido que recuperar fuerzas, mejorar la alimentación para poder estar completamente bien.

“Vengo enfermo desde el año pasado, al cierre del campeonato, no hice la pretemporada y después me incorporé al equipo. Hace poco estuve semana y media fuera, estaba en un tratamiento en el hospital, ahí haciéndome exámenes, no estaba grave ni mal, sino que estaba cumpliendo con el proceso que llevo”, contó a La Teja el 3 de marzo.

Solidarizados

El técnico José Giacone expresó que esperan colaborarle no solamente en lo material, sino también darle apoyo moral.

“Como colegas nos solidarizamos con su situación y queremos darle un empuje para que salga adelante, que sienta que se le está respaldando.

“Yo he hablado con él, se le oye débil, pero es lógico, está recibiendo tratamiento y son cosas que pasan cuando se está tratando una enfermedad”, añadió.

El entrenador Hernán Medford destacó la intención de ayudar a Chaves.

“Uno tiene que ser solidario porque en esta vida no todas son maduras, creo que es hora de que los entrenadores nos sentemos, hagamos una asociación fuerte y trabajemos en momentos tan importantes como este. Ojalá que todos los entrenadores se apunten”, afirmó Medford.

Todo el apoyo

Johnny Woodly, vicepresidente de la asociación, manifestó que la iniciativa nació de una comisión, la cual la integran los técnicos Hernán Medford, Wálter Centeno, Luis Marín, Rónald Gómez, Géiner Segura, Roger Mora, Hugo Viegas, Mauricio Montero, Alexander Guimaraes, Randall Row, José Giacone, Jeaustin Campos, Mauricio Wright, Óscar Ramírez, Rónald González, Kenneth Barrantes y Wílmer López.

“Johnny es una persona muy querida, uno de los entrenadores más preparados y al día siguiente le dijimos que le íbamos a organizar una actividad y la recibió muy bien, está muy agradecido por la iniciativa. No estamos diciendo que ocupa o no ocupa el dinero, pero sentimos que es una buena manera de ayudarlo en este momento”, explicó Woodly.

La asociación la integran más de 300 entrenadores y unos 150 ya se apuntaron para donar su granito de arena. La Hacienda Salitrillos tiene espacio para 300 personas, por lo que aún quedan 150 espacios disponibles y pueden asistir personas de todas las edades.

“Queremos darle las gracias a la hacienda, porque ellos donarán la comida. Todo el dinero que se recaude se le dará a don Johnny.

“Primero habrá una bienvenida, se conversará un poco con Johnny, se dará un plato como entrada, tenemos una sorpresa y luego pasamos al almuerzo.

“Toda la gente es bienvenida y sabemos que hay muchas personas que sienten un aprecio por Johnny, es uno de los mejores preparadores, se ha preparado en Holanda y quisimos hacerle un reconocimiento por la decisión que tomó de dejar las canchas para cuidar su salud”, expresó Woodly.