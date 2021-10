Epidemiólogo manudo: “La mejor dosis es ganarle un título a Saprissa”

El epidemiólogo Juan José Romero se confiesa un seguidor del León manudo y espera que todos los jugadores de la Liga se hayan vacunado contra un mal que aqueja al equipo en los últimos tiempos, no saber sostener resultados en partidos clásicos o en juegos relevantes.

Romero trabaja en la Universidad Nacional y ha estado al frente del batallón durante la pandemia dándole al pueblo tico información valiosa del compartamiento del virus.

Juan José Romero está bastante enterado de la realidad de su equipo y quiere que el León vacune al Monstruo. Archivo. Juan José Romero está bastante enterado de la realidad de su equipo y quiere que el León vacune al Monstruo. Archivo. (Cortsía )

Pero también es un fiebre del fútbol y por eso decidimos ponerlo cara a cara con su colega, el epidemiólogo Rodrigo Marín, quien es un moradazo.

Romero dice que disfruta el fútbol como un aficionado racional y que si la Liga pierde no se echa a morir pues sabe que al otro día debe ir a trabajar.

- ¿Cuál equipo llega con las defensas altas para enfrentar el virus del archirrival y por qué?

Espero que la Liga luego de las las experiencias de entregar el campeonato la vez pasada en las instancias finales y los otros partidos que no ganaron y la eliminación ridícula contra el Guastatoya ya esté vacunada y sepa cuidar los marcadores y tener un rendimiento adecuado.

- ¿Qué manudo es el que le parece que tiene todo para vacunar al Monstruo este sábado?

Esperamos que Marcel Hernández porque es un jugador de momentos y como no la tiene segura en la titularidad debe tener ganas de mostrarse.

-¿Qué morado es el que le parece que tiene todo para vacunar al León este sábado?

Mariano Torres.

Para Romero, los números de Albert Rudé lo respaldan de momento, ganando diez de doce. Archivo. Para Romero, los números de Albert Rudé lo respaldan de momento, ganando diez de doce. Archivo. (Prensa Alajuelense)

- ¿Qué manudo cree que le hace falta una dosis de refuerzo por lo visto anteriormente?

A Leo Moreira.

- ¿A cuál morado le falta una dosis de refuerzo para llegar fuerte al clásico?

- Orlando Sinclair que no mete un gol ni en un arcoiris, le cuesta mucho o al que señalan todos, Luis José Hernańdez.

- ¿Cuál es el jugador de Saprissa que debe aislar la Liga para que no dañe como un virus al León?

- Yo pensaría que a Mariano Torres y Jimmy Marín, pero principalmente a Marín.

- ¿La Liga va con mejor camino que Saprissa para salir de la epidemia?

- Sí, digamos que llega en un buen momento porque va sumando diez de doce puntos y pareciera que más o menos entienden que la cosa se juega con testosterona, además de las vacunas y de los nombres y del talento.

-Saprissa es el segundo equipo más goleador del torneo con 32 goles, ¿cómo puede evitar la Liga que esa tasa de goles siga en aumento?

- Diay, los futbolistas utilizan y en el argot popular también, aunque sea una frase trillada, eso de hacer un partido inteligente y llegar bien paraditos atrás. Diría que aplicar la estrategia y la táctica suficiente para neutralizar a Saprissa como si fueran anticuerpos a Mariano y a Christian Bolaños.

Marcel Hernández cree que el cubano Marcel Hernández podría vacunar a los morados. Fotografía: Prensa Alajuelense Marcel Hernández cree que el cubano Marcel Hernández podría vacunar a los morados. Fotografía: Prensa Alajuelense

-¿Por los síntomas vistos hasta el momento tiene Rudé la cura para frenar la pandemia de entrega de títulos?

Los números lo respaldan, tiene diez de doce puntos y ha jugado contra rivales bastante calificados, me parece que sí.

-¿A qué le tiene más fe que pase en fin de año, a conseguir la inmunidad de rebaño en Costa Rica o a que la Liga salga campeón?

Está más fácil que la Liga sea campeón, la inmunidad de rebaño nunca la vamos a lograr, es imposible. La Liga sí puede ser campeón.

-¿Cual es el peor virus para un morado?

Que la Liga gane cinco campeonatos… el Machillo.

Para Juan José una dosis del Machicho que ganó cinco títulos con la Liga le caería como una patada al Monstruo. AFP Para Juan José una dosis del Machicho que ganó cinco títulos con la Liga le caería como una patada al Monstruo. AFP (NEIL HANNA)

-Cuál es la mejor dosis para callar a un morado?

Un título, en realidad, ganarles un clásico los calla un ratico y el título un buen rato.

-¿Cuál afición es más contagiosa?

Si es una cancha neutral y una persona que va por primera vez al estadio se termina haciendo liguista, por la afición. No tanto por lo que juega o por el color del uniforme. Conozco muchos extranjeros que vienen acá y se hacen manudos.

- ¿Ha enfrentado una epidemia de moraditis?

- No, porque no tengo problema con esa cosa, el fútbol me va y me viene, me gusta y sé algo pero si la Liga pierde o le meten mil goles es igual para mí. Mañana tengo que trabajar, igual con la Sele. Soy un aficionado racional.

-¿Cuál es la mejor vacuna para contrarrestar el virus morado?

- Es actuar con inteligencia porque en realidad, uno no debe estar afectado ni con el equipo propio ni con el ajeno. Hay que ser un aficionado racional.