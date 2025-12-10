Deportes

Equipo de la Liga de Ascenso se llevó a excampeón de Saprissa y Herediano

El jugador estuvo el torneo pasado en Carmelita y tendrá una nueva oportunidad en la segunda división

Por Yenci Aguilar Arroyo

Un equipo de la Liga de Ascenso se reforzó con un excampeón de Saprissa y Herediano, para el torneo de Clausura 2025.

Se trata del volante Esteban Ramírez, que luego de jugar para Carmelita, en la segunda división, tendrá una nueva oportunidad en el Pitbulls FC, club que se incorporó recientemente a esta liga.

“Nos complace anunciar la llegada del volante Esteban Ramírez, quien se suma a nuestra familia en busca del ascenso a primera división.

“Esteban llega a aportar su experiencia, liderazgo y profesionalismo en la búsqueda de nuestros objetivos”, mencionó el equipo en sus redes sociales.

Esteban Ramírez, nuevo jugador del Pitbulls FC.
Esteban Ramírez, nuevo jugador del Pitbulls FC. Foto: Instagram Pitbulls FC. ( Foto: Instagram Pitbulls FC. /Foto: Instagram Pitbulls FC.)

La experiencia de Esteban Ramírez

Ramírez tiene 38 años y comenzó su carrera en el Deportivo Saprissa.

El también arquitecto luego jugó en clubes como Herediano, San Carlos y el Municipal Grecia, en primera división.

Esteban consiguió 9 títulos en la máxima categoría: 3 con Saprissa, 5 con Herediano y 1 con San Carlos.

