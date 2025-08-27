Deportes

Equipo de Wálter Centeno anota un gol tras 52 pases, veálo aquí

Wálter Centeno está al frente de Desamparados en la Segunda B de Linafa y su equipo marcó su gol soñado

Por Franklin Arroyo

Wálter Centeno siempre ha pregonado un fútbol de toque de balón, de mucho pase, de defender con tenencia de pelota y de buscar el marco rival, con paciencia, circulando la bola de aquí para allá.

Los dirigidos por Wálter Centeno anotaron tras 52 pases. (Albert Marín/Albert Marín)

Pues este domingo, en el estadio Cuty Monge, su nuevo equipo, Desamparados, goleó 4 a 1 a CDR Pavas, y en el cuarto pepino, los dirigidos por Paté marcaron ese gol soñado por el entrenador.

Su equipo hizo 51 pases consecutivos y hubo un jugador rival que tocó la pelota antes que entrara el balón a la red, por lo que se puede hablar de 52 toques.

Centeno asumió al equipo desamparadeño tras su paso por el Santos de Guápiles, equipo que perdió la licencia de participación en la primera división.

Desamparados

El equipo de Paté, de la Segunda B de Linafa, es el primer lugar del grupo, empatado con Lankester, el club cuyo dueño es el jugador del Herediano Marcel Hernández.

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

