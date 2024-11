Equipo femenino se sacude al ser expulsado: “se está ensuciando el nombre de Tsunami Azul”

Danielle Hollander, presidenta de Tsunami Azul se defiende luego de quedar expulsado del torneo femenino. Facebook.

La dirigencia de Tsunami Azul, uno de los equipos que fue expulsado del torneo femenino tomó medidas y presentó dos recursos de revocatoria, contra la decisión de la dirigencia de dejarlos fuera del campeonato local.

Danielle Hollander, presidenta del club guanacasteco, conversó con La Teja y reconoció que se siente sorprendida por la decisión comunicada el martes por la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut). La organización informó que el equipo, recién ascendido a la máxima categoría, no cumplió con ciertos aspectos que, según Hollander, ella justificó en su momento, por lo que considera injusta la decisión de los dirigentes.

De acuerdo con la Uniffut, el club incumplió con la cancelación de multas y con la inasistencia a un juego contra Puerto Viejo.

“Siempre hemos trabajado para cumplir todo a tiempo, porque no queríamos ser criticados por incumplimientos. En una reunión, no se me olvida que Jenny González (presidenta de Uniffut) nos dijo que Tsunami Azul era un equipo ejemplar, porque cumplíamos con todo y de hecho, el correo de la expulsión nos llegó el día en que se notificó a la prensa.

“Cuando nos enteramos de la decisión le escribí a doña Jenny y le dije que me gustaría conversar con ella y me dijo que en cualquier momento podía pedir una audiencia. Siento que esta es una decisión personal contra el club y me gustaría aclarar todo, porque se está ensuciando el nombre de Tsunami Azul”, afirmó.

La dirigente afirma que justificaron a tiempo los supuestos incumplimentos que denunció Uniffut. Facebook.

Un atraso

Hollander recordó que en una sola ocasión se atrasó con el pago de la multa y fue que se pasó una hora posterior al plazo establecido.

“Fue un lunes y tenia que cancelar antes de las 4 p.m. y cuando escribí a la secretaria para consultar sobre el desglose de una de las multas no me respondió y cuando me enteré eran casi las 5 p.m. Fui a pagar, porque lo importante era cumplir y sé que me pasé casi una hora, no era lo normal para el club, pero fue la única vez que nos atrasamos.

“El 2 de noviembre debíamos jugar contra Puerto Viejo, pero el 31 de octubre llamé a Jenny González para informarle que el partido no podíamos jugarlo porque teníamos 16 jugadoras enfermas. Esa fue una semana muy pesada para nosotros y a lo largo del torneo hemos sido transparentes, sin embargo, nos rechazaron la solicitud para reprogramar el juego”, manifestó.

La dirigente señaló que cuando ascendieron a la primera división no recibieron una capacitación como tal, sobre el funcionamiento del campeonato local, sino que se le envió el reglamento vía correo electrónico e inspeccionaron el estadio de Cartagena antes de arrancar el certamen.

“En cada juego aportamos junta bolas, médico, seguridad y sé que en otros estadios no se cumplía con todos los requisitos y teníamos venta de comidas, ambiente, sonido, porque queremos celebrar el fútbol femenino en Guanacaste”, manifestó.

Danielle recalcó que las jugadoras del cuadro pampero están muy afectadas por lo que está ocurriendo.

“Lo que más me causa angustia, es verlas a ellas, sus sueños están desapareciendo, porque jugar en Tsunami Azul era un sueño para varias chicas, debutar en primera división, el trato que les brinda el club que no lo reciben en otros clubes.

“Ellas están preocupadas, siento que esto no era necesario y queremos seguir trabajando en la primera división, Guanacaste lo merece”, destacó.