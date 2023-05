Equipos del fútbol nacional sorprenden en redes sociales con la fiebre de Star Wars

El cuatro de mayo es una fecha muy especial para los fanáticos de Star Wars. (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, por lo que cuatro equipos del campeonato nacional aprovecharon la época para sorprender a sus aficionados y chinearlos en un día significativo para ellos.

Uno de los que golpeó la mesa con su publicación fue el Deportivo Saprissa, ya que compartió una imagen que muestra el trofeo de campeón envuelto como si fuera un juguete, en el fondo Kendall Waston levantando la copa y las frases “Inalcanzables” y “La #37″.

En la parte de abajo cerraron con la frase: “¡La colección más grande la tenemos nosotros!”.

LEA MÁS: Saprissa también lidera en aspecto que destacan organismos internacionales

Otro de los clubes que se puso una flor en el ojal fue Liga Deportiva Alajuelense, los manudos pusieron a la histórica Shirley Cruz uniformada con la camiseta del club, alzando con uno de los característicos sables láser de color rojo y la frase de fondo “May the 4th be with you”, que traducido al español significa “Que el cuatro de mayo te acompañe”, que es una adaptación de la célebre frase de la saga: “Que la fuerza te acompañe”.

Cartaginés también aprovechó el momento para marcar tendencia en redes, apostando por su mascota Max, que aparece sosteniendo un sable y diciendo la popular frase.

Por último, Sporting tampoco se quedó atrás y se mandó valiente con un arte, pero usaron más personajes para llamar la atención y hasta modificaron la frase en alusión al juego de este domingo ante Cartaginés.

La imagen muestra a sus figuras del equipo con sables de colores blanco y azul, José Giacone de fondo y la frase en inglés “¡Que la fuerza los acompañe en Cartago”.

Para ustedes, ¿cuál fue el mejor?