¿Eran ciertos los rumores? Esto dice Aarón Cruz sobre Jeaustin Campos

El portero del Club Sport Herediano Aarón Cruz se refirió al tema sobre los supuestos problemas que tuvo con el director técnico Jeaustin Campos, cuando ambos estaban en el Saprissa.

En aquel entonces, se rumoró que Cruz se molestó porque Campos lo mandó a la banca luego de una lesión, lo cual le quitó la posibilidad de asistir al Mundial de Qatar. No obstante, el destino hizo que se cruzaran de nuevo en el Herediano.

Entrenamiento Herediano 2

“Siempre he tenido buena relación con Jeaustin, de entrenador a jugador y de jugador a entrenador, se dijeron cosas que no son. Obviamente, uno no se quería perder el Mundial, es algo que todo jugador quiere, pero si Dios lo tenía así, era por algo. Hay que tener mucha paciencia y saber que el Mundial algún día podría ser para uno.

“Hay que tener los pies en el suelo, saber que las cosas pasan por algo y ahora estamos acá, se debe vivir el presente e ir paso a paso. Lo importante es el Herediano, es el grupo y también es fundamental hacer una buena pretemporada para lo que viene”.

Aarón también tuvo unas palabras para Alexandre Lezcano, el guardameta que está con la Selección Sub-23 en Francia en el torneo Maurice Revello y con quien tendrá que disputar el puesto de titular en el Herediano, junto a Bryan Segura.

Se puede decir que Lezcano fue la mejor figura del equipo que dirige Douglas Sequeira y se proyecta como uno de los porteros del futuro. Eso pese a que la Tricolor fue el último lugar del torneo. Aún así, Lezcano destacó y hasta se rumora que podría ser vendido en cualquier momento.

Aarón Cruz comparte entrenamiento con Joseph Bolaños y John Jairo Ruiz. (Alonso Tenorio)

Cruz, alabó al joven y dijo que la gran competencia que existe en el Team lo hará mejor arquero.

“Es un muchacho con gran proyección, con un gran futuro, bien por él, que le está yendo muy bien, eso a mí me alegra, ver a jóvenes a los que les va bien. Para mí va a ser un placer poder competir con él”, opinó Cruz.

LEA MÁS: La “Cruz” que arrastraría Aarón por jalar de Saprissa a Herediano

El portero indicó que no se siente titular, pues le debe respeto a los demás metas del club, Lezcano, Bryan Segura (lesionado) y Steven Orias.

“Herediano siempre se ha caracterizado por tener buenos porteros, hay gran competencia, lo más importante es el grupo, que al que le toque atajar lo haga bien. Todo jugador quiere jugar, pero hay que tener respeto por los demás compañeros, esa decisión (de jugar o no) la tendrá el técnico. A mí me compete trabajar y cuando tenga la oportunidad, ¿trataré de hacerlo de muy buena manera”, comentó.

Sin embargo, el portero sabe que no será fácil, no solo por la gran calidad de guardametas que tiene el Team, sino porque viene de un semestre donde casi no tuvo participación.

“Físicamente me siento bien, obviamente sabemos que el ritmo se toma jugando.

“Estoy agradecido, primero por jugar fútbol y luego porque me abrieron las puertas en este club, estos entrenamientos son muy buenos, fuertes, con altas cargas y eso es importantísimo”, expresó.