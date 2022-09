Erick Cabalceta apunta a un sueño de niño que en Saprissa no pudo cumplir

Erick Cabalceta se ha acoplado de buena manera con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

El defensor de Alajuelense Erick Cabalceta está frente una revancha personal, este sábado podría jugar lo que sería el primer clásico de su carrera, un partido al que siempre le ha tenido ganas, pero cuando estuvo en Saprissa no pudo jugar.

Como rojinegro, el zaguero se ha visto bien, el técnico Fabián Coito le ha dado minutos y en el centro de la defensa no ha desentonado, luciendo como un jugador pulseador, de esos que corre y mete.

En el último partido de torneo nacional, el sábado anterior ante Sporting, incluso fue nombrado por los aficionados erizos como el jugador del partido en la dinámica manuda en redes sociales.

Lesiones de compañeros tanto en el centro de la zaga como en las laterales le abrieron la puerta para ser titular, tal vez, hasta antes de lo que se planeaba, lo que le dio el chance de llegar con ritmo al clásico.

Erick habló con La Teja sobre cómo se siente de cara a la mejenga que se roba todas las miradas en el fútbol nacional y su arranque en un equipo del que su familia y esposa son fanáticos.

-¿Cómo toma la oportunidad de jugar su primer clásico?

Es una bendición, el sueño de todo jugador es jugar un clásico, sabemos que es un partido aparte en el que todos deben hacer la lucha al máximo, es algo completamente diferente y si me dan la oportunidad, esperando en Dios que así sea, y que pase lo que tenga que pasar. El equipo viene motivado y con ganas de hacer las cosas bien, por lo que esperamos sacar los tres puntos.

-¿Cuándo era un niño se imaginaba jugando un clásico?

Claro, obvio, uno siempre ha deseado estar en un partido de estos, es a lo que uno apunta a nivel nacional desde que empezó, esperando se me pueda cumplir y no solo eso, sino que podamos sacar un buen resultado. Es una sensación diferente esperar este partido, es una gran oportunidad.

¿Le quedó el sinsabor de no jugar un clásico cuando estuvo en Saprissa?

Sí, claro, así es. Obviamente cada quien toma su decisión y uno espera jugar, porque como le digo, es un partido diferente que siempre lo soñé y gracias a Dios ahora es que se está presentando la oportunidad de jugarlo si así lo quiere, porque es un privilegio estar acá en este club.

-¿La familia cómo lo toma? ¿Son manudos o se hicieron manudos?

La verdad es que mi familia toda es liguista desde siempre y por parte de mi esposa también, siempre ha sido liguista. Visualizo a toda la familia junta viendo el partido, apoyándonos y esperando en Dios poder darle esa alegría a la afición en general, a mi familia y a mi esposa una victoria.

María Fernanda Valverde, esposa de Erick Cabalceta, es manuda de nacimiento. Foto: Instagram

-¿Cómo se imagina el ambiente del Morera Soto?

Estadio lleno, apoyando al cien por ciento y eso es lo importante, contar siempre con el apoyo de ellos, por eso invito a la afición a que se haga presente y nos ayude con su apoyo, ese empuje durante los noventa minutos que es muy importante y más sabiendo que es un clásico, queremos lleno ese estadio.

-El partido le llega luego de varios juegos y con ritmo por los lesionados

Pues sí, así es, es donde uno ve que Dios es grande y solo él sabe el porque de las oportunidades. No me alegro porque son compañeros que esperemos que pronto se recuperen porque los necesitamos, pero si Dios así lo dispuso son los de repentes que pone y si me toca, a darlo todo, seguro.

-¿Si anotara tiene algún dedicado especial? ¿Alguna celebración pensada?

Primero se lo ofrecería a Dios por la gracia que me da y luego tengo una celebración particular que es como un dinosaurio por mis hijos, iría para mi esposa, mis papás y toda la afición manuda que he sentido el aprecio durante estos tres partidos que he jugado y espero que siga así.

-¿Qué significa ese dinosaurio?

Que a mi hijo (Samuel) le gustan demasiado los dinosaurios, principalmente el T-Rex y desde chiquitito me hacía así, como un dinosaurio, entonces es una celebración recordándolo a él, siempre le dije que como él hacía, siempre le iba a hacer como un dinosaurio en la celebración.

Erick Cabalceta le ha puesto bonito con Alajuelense. Foto John Durán (JOHN DURAN)

¿Cómo ha valorado su llegada a la Liga? Fue una contratación sorpresiva

Es que fue así, algo que de repente se dio, que la verdad yo tampoco me lo esperaba. Tuve la oportunidad hace mucho tiempo de estar acá, en el 2019, pero por una lesión no se pudo en ese momento, pero Dios sabe el porqué de las cosas, el cómo y cuándo y me dio esta oportunidad, que como siempre he dicho tengo que aprovecharla al máximo.

Sé que no es fácil estar acá, no ha sido fácil llegar y tampoco lo es mantenerse, todo mundo sabe que esta institución pesa y en la que día a día y entrenamiento con entrenamiento hay que esforzarse mucho para poder quedarse. Le agradezco mucho a la afición por todo su apoyo y los buenos comentarios y hasta los no tan buenos para hacer las cosas de la mejor manera.