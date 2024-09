Erick Cabalceta, exjugador de Alajuelense y Saprissa dejó el fútbol para seguir el llamado de Dios

Erick Cabalceta era seleccionado salvadoreño. (LEONARDO MUNOZ/AFP)

Erick Cabalceta, exdefensor de Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y San Carlos entre otros en el fútbol de Costa Rica sorprendió al anunciar que dejó el fútbol de lado para seguir el camino de Cristo.

En sus redes sociales, el futbolista que además era seleccionado salvadoreño al tener doble nacionalidad junto a la tica explicó sintió un llamado para ejecutar la obra del Señor, por lo que puso de lado un deporte que ama por alguien que afirma amar aún más.

Erick Cabalceta. (Prensa Alajuelense)

El jugador hizo la aclaración ante algunas críticas que recibió en El Salvador adonde lo juzgaban que “prefirió” dejar de jugar antes de hacerlo en la liga de ese país.

“Quiero aclarar unas cosas. Si decidí no jugar fútbol fue porque quiero hacer la voluntad de Dios, no porque sea agrandado o porque desprecie una liga como la de El Salvador, simplemente quiero seguir los pasos de Jesús y hacer lo que me mandó a hacer, no sé por qué hay gente que se digna a ofender y de hacer algo público una burla u ofensa, de verdad les digo cuando Dios nos llama hay que atender al llamado, sí, la verdad el fútbol es mi vida y lo amo, pero amo más a Dios y a su propósito”.

Erick Cabalceta jugó también para Cartaginés. (Jose Cordero)

“Pastor no soy, tampoco de ovejas como vi por ahí, simplemente espero el llamado del Señor y punto, ¿camionero? Mmm no, camionero tampoco, pero si hay que manejar se hace, cualquier trabajo es digno, pero sí les digo algo, que Dios les bendiga mucho siempre, que les guíe y les guarde, que les llene de su amor y misericordia. En mi caso tal vez ya no como el Cabalceta que jugaba fútbol, sino como Cabalceta, el siervo del Señor”, publicó.

Erick cerró el torneo anterior jugando para San Carlos y cuando terminó su ligamen tuvo acercamientos con clubes salvadoreños como FAS y Municipal Limeño, con este último había llegado a un acuerdo, pero al final se inclinó por no aceptar ninguna oferta y seguir los caminos de Dios.