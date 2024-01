Erick “Cubo” Torres habló largo y tendido del caso de Jesús Godínez

El delantero del Herediano Erick “Cubo” Torres habló este sábado, previo a los 90 minutos por la vida, de su compatriota Jesús Godínez.

Torres y Godínez podrían formar una dupla de lujo en el ataque florense, pero el goleador del torneo pasado, Godínez, es pretendido por Alajuelense y por clubes de Asia y podría no darse esa situación.

Erick Torres habló sobre el caso de Jesús Godínez

El Cubo, antes de enviarle un consejo a su amigo, expresó que más bien le externó una felicitación por todo lo que ha hecho en su carrera y que no tendría inconvenientes de acoplamiento a jugar con un delantero como Godínez.

“Se merece lo mejor porque hizo las cosas muy bien. Si mañana tengo que jugar con Chuy u otro delantero en el sistema de juego del técnico Héctor Altamirano, nos podemos acoplar, tengo cierta experiencia, donde me adapto a las circunstancias o a alguna indicación táctica, puede ser con Chuy o con cualquier otro con características similares. No me asusta, me puedo adaptar y haría las cosas bien para que el equipo funcione y competir siempre”, expresó.

Erick "Cubo" Torres haría una dupla temida con Jesús Godínez. (ESPN)

“Más que un consejo, le daría una felicitación por el torneo que hizo, por la carrera que ha hecho y le desearía lo mejor. Es un buen amigo mío, desde Guadalajara, desde las fuerzas básicas nos conocemos”, añadió.

Jesús Godínez es un delantero cotizado.

Comentó que en lo personal, pretende igualar o superar los nueve goles que realizó en el torneo pasado y que con el Team tendrá más oportunidad de marcar porque el Herediano genera muchas ocasiones.

Torres participará por primera vez en los 90 minutos por la vida.