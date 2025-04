¿Erick “Cubo” Torres podría pedir cacao en Santos, a raíz de la situación de Guanacasteca?

El presidente de Santos Ronny Cortés (derecha) no quiere ver al Cubo Torres ni en pintura. Foto tomada de Facebook. (Facebook )

Muchos se preguntan si en Santos estarán dispuestos a abrirle las puertas al delantero mexicano Erick “Cubo” Torres, a raíz de la situación que vive la Asociación Deportiva Guanacasteca

Recordemos que hace unos días se dio a conocer que el exjugador de Herediano se vincularía a la ADG para el torneo de Apertura 2025, pues en mayo podrá volver al fútbol, luego de cumplir su sanción por dopaje.

No obstante, semana antes se decía que Torres iba a firmar con el Santos de Guápiles.

Luego de conocerse que el Cubo decidió irse para la provincia guanacasteca, el presidente del club santista, Ronny Cortés, no ocultó su malestar, pues reveló que le ofreció cerca de $8 mil (¢4 millones aproximadamente) para contratarlo, pero este prefirió al cuadro pampero.

Debido a lo anterior, este sábado Cortés reiteró su posición con respecto a lo que hizo el jugador y dijo, que en Santos tiene las puertas cerradas.

“Cubo no me interesa, retiré la oferta. A Santos no viene, es una persona desleal y puede ser que lo siga siendo. Nosotros venimos a sanear el equipo y la verdad, cuando él se va para un lado, algo pasa, algo sucede.

“Fue desleal. No tiene palabra y gente así no tiene que estar en el fútbol. Hay que dejar el tema ahí, que juegue donde quiera, pero en el Santos no tiene cabida. El tema con él está cerrado, no lo quiero. De momento, estamos negociando con algunos jugadores y otros extranjeros que vendrán a reforzar el equipo”, destacó el presi santista.

En Chivas, Erick "Cubo" Torres tuvo sus momentos de gloria. Foto: AFP/Getty

En este momento, Guanacasteca no puede participar en la primera división, pues el Comité de Licencias le revocó la licencia al club nicoyano, al comprobarse cambios en la administración del equipo que no fueron informados.