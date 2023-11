Erick “Cubo” Torres ya tiene claro en cuál club grande quiere jugar cuando salga de Guanacasteca

Erick Torres ha sido vital en el desempeño de Guanacasteca en el Apertura 2023. Foto: Prensa ADG.

Erick “Cubo” Torres ha sido una de las revelaciones del campeonato nacional por sus anotaciones con la Asociación Deportiva Guanacasteca y en una entrevista a un reconocido medio mexicano reconoció que tiene un sueño pendiente por cumplir en el fútbol.

El atacante conversó con Azteca Deportes, que lo buscaron por su resurgir en el fútbol tico y ahí fue que comentó ese deseo que espera cumplirlo pronto.

“Si a mí me preguntas de volver a jugar en Chivas o retirarme en Chivas, sería un sueño, algo magnífico, con la experiencia que he adquirido en lo futbolístico y como persona, estoy en una buena etapa, me encantaría.

“Haciendo goles, no sé si hasta la Selección, las Chivas, un club mexicano, me puedan voltear a ver. Estoy trabajando para eso”, dijo en la conversación con Azteca.

Cubo tiene ocho goles en el certamen, en reiteradas ocasiones ha dicho que está sorprendido por el fútbol nacional y hasta se habla que varios equipos grandes han preguntado por él para ficharlo.