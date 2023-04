Erick Lonis confesó la vez que le propuso a Wílmer López irse al Saprissa

Erick Lonis recordó la vez que quiso llevarse a Wílmer López al Saprissa. (Jose Cordero)

Este sábado, Wílmer López sacudió las redes sociales con una foto junto a Mauricio Montero en el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense, la cual le llegó a los manudos al corazón y generó muchas reacciones de todo tipo.

Entre los cientos de comentarios que tenía la imagen, uno de los más llamativos fue el de Erick Lonis, exportero del Saprissa, quien contó una anécdota para demostrar lo liguista que es el Pato.

Como la gran gracia, Lonis le propuso a Wílmer que se fuera a jugar con él al Monstruo y allí es donde el volante lo sorprendió con su respuesta.

“Buenisimos jugadores y excelentes personas. Wilmer y yo jugamos juntos en Carmelita en 1992. Cuando me contactaron para ir a Saprissa le dije al directivo de Saprissa que también había que contratar al chamaquillo que le decían Pato, que estaba en Carmelita, ya era medio conocido, pero no tanto. Me dijeron que le preguntara a ver si le interesaba ir al Monstruo . Llego yo a decirle al Pato, según yo con la gran noticia de que Saprissa nos quería a los dos, 😂 y el Pato ni pelota me dio, solo me dijo: -’Mae Erick es que yo soy muy liguista.’ Diay si, nada que hacer. Luego nos enfrentamos en más de 30 clásicos, algunos memorables. Mis respetos totales.”, escribió al exguardameta.

Casualmente, al año siguiente es cuando Lonis se fue a Saprissa, pero Wílmer jaló de una vez para la Liga y ambos hicieron historia con sus respectivas camisetas y luego en la Selección Nacional.