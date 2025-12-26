Erick Lonis confirmó el futuro de Vladimir Quesada en Saprissa

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa compartió con los medios este viernes 26 de diciembre, para dar a conocer una serie de noticias.

Una de las noticias que confirmó es la continuidad de Vladimir Quesada como técnico del primer equipo.

“Es un ser humano extraordinario, de los jugadores más ganadores en la historia del club, de los pocos que solo han vestido una camisa, compromiso con Saprissa.

“Tomó un equipo complicado, en un momento en el que equipo tenía mucha inestabilidad administrativa, gerencial, sabíamos que estaba en un período anterior. En mayo y junio se decía que Juan Carlos Rojas iba a salir de la institución.

“Elevaron el nivel deportivo, terminamos corriendo, no habrá cambios en el departamento técnico, estamos agradecidos con Vladimir, porque estos meses, en el área deportiva han sido difíciles y como lo dije antes, hemos mejorado”, comentó.

Vladimir Quesada seguirá como técnico del Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué pasa con Jefferson Brenes?

Lonis confirmó que Víctor Cordero no regresará al equipo.

“No sé por qué tomó tanta trascendencia el tema de Víctor, si no es nada oficial y lo de Jefferson (Brenes) tampoco ha sido cierto”, comentó.

Sobre el panameño Tomás Rodríguez dijo:

“Las informaciones relacionadas con contrataciones o salidas, cuando se hayan concretado las vamos a informar.

“En las negociaciones hay muchos factores que influyen o se cae una negociación y cuando informemos es porque tenemos algo finiquitado”, expresó.

Sí confirmó la salida de Mauricio Villalobos y la vuelta de Rachid Chirino.