Erick Lonis recordó un tenso momento como exsaprissista en el Día del portero

Erick Lonis recordó un tenso momento de su carrera en el Día del portero.

Este viernes se celebró el Día del portero y el exarquero morado Erick Lonis compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el exportero de Saprissa y de la Selección Nacional desempolvó una serie de imágenes del baúl de los recuedos y compartió una anécdota.

“Hoy, Día del portero, mi amigo Mario me envió esta foto y se me vienen los recuerdos. La única vez que, humildemente, le pedí a Dios que nos ayudara. Nunca le pedía eso porque creo que Dios no se metía a decidir partidos de fútbol, pero ese día me hinqué y le pedí que nos metiera la mano.

“Ese partido lo estábamos perdiendo 0 x 1 en el Saprissa. Habíamos jugado superbién, faltaban como 4 minutos, yo estaba desesperado, esa es la parte fea de la portería, no poder ir arriba e intentar ayudar. Mi cara lo dice todo, porque cuando estoy muy frustrado o enojado se me resalta mucho la vena en el lado izquierdo de mi frente.

Erick Lonis sacó del baúl de los recuerdos un tenso momento

“Al final empatamos, no sé si fue la rezadera, la Saprihora, si Dios se apiadó de mí o simplemente el fútbol es así, pero que recé, recé. También me pasaron de un partido en San Carlos, dos tapadas interesantes. Llenas de detalles. Si les parece interesante, luego les comento”, recordó el hoy triatleta.