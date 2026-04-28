Erick Lonis responde a Enrique Osses, quien lanzó fuerte afirmación sobre Saprissa y el arbitraje

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa, convocó a una conferencia de prensa, con carácter de urgente, para responder consultas sobre temas arbitrales y otras situaciones que, según él, se están dando con el cuadro morado.

Este martes, la Unafut organizó el Media Day (día de medios), con los equipos clasificados a las semifinales y, luego de la participación de entrenadores y jugadores de Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés, el exportero tomó el micrófono para responder las consultas de los periodistas que llegaron al Museo de los Niños.

Este martes por la mañana, en conferencia de prensa, Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, comentó acerca de las decisiones arbitrales y cuáles son los equipos más beneficiados.

En el gráfico presentado por el chileno, los clubes más perjudicados son Cartaginés y Alajuelense, con cinco errores ante los brumosos y cuatro a los erizos; Pérez Zeledón, con tres, es el siguiente.

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo de Saprissa le responde a Enrique Osses. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras que Saprissa, Herediano y Liberia solamente en una ocasión se vieron perjudicados.

En lo que se refiere a favor, Saprissa tiene cuatro errores que lo beneficiaron, los mismos que liguistas y blanquiazules, mientras que Herediano sigue con tres a favor.

Las declaraciones de Erick Lonis

Al respecto, Lonis reveló la posición de la S al respecto.

“Algunos medios nos solicitaron que diéramos nuestra posición sobre lo que ha venido pasando, sobre todo las sanciones que se dieron a conocer con nuestro equipo.

“Antes de empezar con las preguntas, en la historia, nunca ha habido, para mí, una situación como la que se está dando en las últimas semanas con respecto a Saprissa.

“No recuerdo un antecedente como el que está ocurriendo y me parece que eso ha servido a lo interior de nuestro club, para despertar y estimular el ADN del Saprissa, para esta situación tan atípica.

“Sobre la parte legal, tenemos nuestro equipo de abogados haciendo todos los estudios, los análisis del caso. Vamos a dar la lucha en todos los campos, en la parte penal, en la cancha, con fútbol, con ganas, con espíritu.

“Estamos convencidos de que es una situación atípica de lo que pasa con el equipo. Muy desafortunado el análisis de Enrique Osses; por ejemplo, si analizaran así todas las jugadas en las que a Kendall Waston le hicieran penal... ”Voy a analizar cómo tomaron la muestra, cuál fue el criterio de esas conclusiones estadísticas. Sé cómo se hacen los muestreos; invito a Enrique Osses a que analice los torneos cortos del 2019 al 2023.

“Saprissa ha vivido en las últimas semanas, no solo con esto, sino con otras situaciones. Ahora me encuentro con la sorpresa de las declaraciones del presidente de la Comisión de Arbitraje y nos condiciona a todos y no vamos a permitir eso.

“Hemos visto una gran cantidad de jugadas que deben revisar y no las revisan, y esas jugadas no entran en ese estudio, y queremos dar nuestra opinión con respecto a eso.

“Los invito a que busquen, que usemos las estadísticas del 2019 al 2023 con respecto a ciertas variables y me parece que es una situación fuera de lo normal”, explicó el dirigente saprissista.

Un mensaje a la afición ante ataques que sufre Saprissa

Más adelante, el excapitán morado, aludió a que existe un sentimiento en la afición del Saprissa, que ha sido generalizado.

“No es porque lo diga, pero yo he recibido mensajes de varios sectores del saprissismo, con diferentes criterios, y la mayoría reafirma lo que pienso.

“Este torneo lo hemos ganado, hemos clasificado en forma justa, sin ayuda ni del VAR ni de los árbitros y con esfuerzo. Me parece que involucrar este tipo de temas de Enrique Osees es desafortunado, por el esfuerzo que venimos haciendo”, aclaró Lonis.

Añadió que no es la primera vez que nos pasa, según el dirigente, su equipo ha apelado al ADN.

“Todos tenemos nuestro rol, la lucha por el campeonato va más allá de la cancha y debemos apoyar a jugadores y muchachos. Nosotros, como jugadores y como entrenadores, cometemos errores; debemos ser juzgados en la justa medida, pero también apelando a los valores más transparentes e iguales para todos”, enfatizó.

—¿Es esto algún tipo de táctica para bajarle el peso a Saprissa?

“Creo que hay una frase que usó uno de los mejores cantantes mexicanos, a mi gusto, uno de los mejores cantantes de habla hispana, cuando le preguntaron algo sobre su situación personal.

“Lo que se ve no se pregunta” (en alusión a Juan Gabriel), concluyó.