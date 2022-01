El exportero de Saprissa Erick Lonis salió en defensa del exárbitro Ramón Luis Méndez, quien es panelista en su programa Deporte +, que se transmite los domingos por canal 7.

Ramón Luis Mendez 16/04/2021/ Ramón Luis Méndez le saca tarjeta roja al “Saludo a la bandera” / foto cortesía

Lonis contó que muchas veces cuando anda entrenando, las personas le preguntan ‘¿por qué tiene a Ramón Luis en el programa?’ Al parecer el exsilbatero no es santo de devoción para algunos.

El exguardameta dijo que la forma en que Ramón Luis aborda los temas, diciendo exactamente lo que piensa, les agrada a muchas personas y que eso es un elemente importante. Méndez, que estaba en el programa se tomó el comentario con humor y dijo lo que pensaba de una: ‘aquel que no me conoce le caigo mal, pero cuando ya me conoce, le caigo peor”.