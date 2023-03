Erick Lonis se juntó con verdaderos cracks y recordó el pasado

El exportero del Deportivo Saprissa y otros clubes como Carmelita y Cartaginés andaba por Limón en estos días y tuvo un encuentro con algunos excompañeros que lo hicieron recordar.

Lonis fue al entrenamiento de Limón Black Stars y allí se reencontró con viejos amigos como Rónald Mora, técnico del equipo, Juan Cayasso y Dexter Lewis, entre otros.

Erick Lonis coin el Macho Mora, Cristian Williams y Juan Cayasso. (Instagram)

El portero le deseó éxitos al club y un pronto regreso a la primera división.

Al mismo tiempo, recordó su paso por Carmelita con el Macho Mora y con Cayasso y expresó: “Fue un gusto compartir con ex Compañeros como Ronald “Macho” Mora, quien ha ganado por dónde ha pasado, Juan “El Nene” Cayasso, uno de los mejores jugadores con los que he compartido. Los tres fuimos parte de uno de las mejores versiones, (cuidado y si no la mejor) de Carmelita”, escribió entre otras cosas.

