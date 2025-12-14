Erick Lonis vuelve a tener un encontronazo con el periodista Anthony Porras

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa tuvo un fuerte encontronazo con el periodista Anthony Porras, este domingo, previo al juego entre morados y el Club Sport Cartaginés.

A eso de las 3 p.m., en zona mixta Lonis llegó a conversar con los medios y Porras le preguntó por la continuidad de Vladimir Quesada y eso provocó una serie de diferencias entre Erick y el comunicador.

Erick Lonis tuvo un fuerte encontronazo con Anthony Porras, periodista de Columbia. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El encontronazo entre Anthony y Lonis

¿En enero Vladimir Quesada seguirá dirigiendo al equipo, sin importar el título?

Lonis le respondió inicialmente: “pero Anthony, ¿por qué no le pregunta eso a otros equipos? y comenzaron una discusión por esta interrogante y transcribimos el intercambio que hubo entre ambos:

Anthony: Erick te lo pregunto directo, ¿hay un proyecto con Vladimir?

Erick: pero Anthony ¿qué clase de pregunta es esa?

Anthony: Erick no entiendo por qué la desmerita, es una pregunta totalmente normal, no te parece que el proyecto va más allá del título.

Erick: ¿usted le pregunta eso a la Liga?

Anthony: no entiendo qué tiene que ver la Liga aquí, Erick, sos el representante del Saprissa.

Anthony Porras tuvo un fuerte encontronazo con Erick Lonis, este domingo, previo al juego entre Saprissa y Cartaginés. Foto: Instagram. (Cortesía/Cortesía)

Erick: me pregunta cosas incómodas, que atentan contra la estabiliza de la institución, por qué no se enfocan en el partido de hoy.

Anthony: ahora Erick, el periodista pregunta y la fuente responde. ¿Se puede asegurar la continuidad de Vladimir?

Erick: ¿por qué una pregunta como esa en este momento, en qué ayuda al espectáculo de hoy? Ya veremos cuando pase el partido. De momento estamos seguros de que vamos a pasar a la siguiente ronda. La pregunta es inapropiada, yo sé por dónde va la cosa.

Anthony: no sé por qué tenés entre ceja y ceja a otros equipos, el tuyo es Saprissa.

Erick: no ponga pensamientos que yo no tengo, yo lo que le estoy preguntando es por qué viene aquí a preguntar eso, cuando no se lo pregunta a otros clubes, usted quiere hoy que yo ponga en entredicho para que saque el gran titular y no es así. Vladimir es uno de los técnicos más ganadores en la historia.

Anthony: Lástima que no podés digamos asegurar el respaldo más allá del título.

Erick: una vez más que usted ponga palabras que no son mías y hasta ahí se terminaron las entrevistas con usted. Usted hace preguntas jodidas solo a este equipo, no busca construir, crear duda, por qué no analiza el rendimiento de Vladimir, lo que ha hecho en la historia del club.