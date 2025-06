Erick Lonis ya habría tomado una decisión con refuerzos que llegaron a Saprissa y no pegaron

Para Erick Lonis, Saprissa tiene un buen plantel y hay jugadores que necesitan tiempo para mostrarse como son. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Erick Lonis, exportero del Saprissa y miembro del Comité Deportivo del cuadro morado le envió un mensaje al saprissismo, quien clama para que varios jugadores cuestionados dejen el club.

Este jueves, Lonis conversó con los medios en conferencia de prensa y afirmó que los jugadores necesitan tiempo para mostrarse, por lo que él cree, que 6 meses no son suficientes para que un jugador dé el 100 por ciento.

“Nosotros vivimos en un mundo súperacelerado. El mundo no es el mismo de hace 20 años. Hoy todo es rápido, los resultados tienen que darse hoy. Pero en el fútbol no es así y más en esta institución.

“En esta institución han venido excelentes jugadores y les ha llevado tiempo acostumbrarse. Son muy pocos los jugadores que llegan y rinden de forma inmediata. Hoy estamos en un mundo de inmediatez. Y esa exigencia y la inmediatez a veces hace que uno sea injusto.

“Ha habido muchos ejemplos de de casos como ese. Yo recuerdo cuando cuando trajimos a Kendall Waston, mucha gente decía que no era un jugador para Saprissa y vean en lo que se convirtió. A ver, los jugadores, la mayoría de las veces requieren tiempo, no es fácil acostumbrarse. Si el campeonato nacional hubiera sido de 6 meses cuando yo vine, me hubieran echado en el primer en el primer torneo de apertura.

“Entonces, como estamos en un mundo de inmediatez y de que todo tiene que ser ya, entonces nos hemos puesto poco tolerantes. Nuestra labor es ser más tolerantes, ser más analíticos, invertir en el jugador. Si un jugador tiene talento, es bueno, vino y no está bien, nosotros tenemos que preguntarnos por qué no le está yendo bien y tratar de ayudarlo y ponerle las condiciones para que le vaya bien. Así hicieron conmigo y así han han hecho con la mayoría de los jugadores.

“A veces 6 meses no es suficiente. Entonces, nosotros tenemos que saber gestionar el talento y gestionar a la persona también”, explicó.

A pesar de estas palabras de Lonis, pareciera que Saprissa no le tendrá mucha paciencia al español Sabin Merino, pues esta misma tarde trascendió que, aparentemente se está buscando llegar a un acuerdo con el delantero, según información de Kevin Jiménez.