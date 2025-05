Erick Lonnis se rajó como la manta: “Detrás de esto hay algo que no huele bien”

El exportero Erick Lonnis no se guardó nada y criticó la labor arbitral, en el partido del domingo entre Saprissa y Herediano. Albert Marín. (Albert Marín)

Erick Lonnis no se guardó nada y lanzó una fuerte advertencia al Saprissa, por lo que pueda acontecer en los próximos partidos del campeonato.

El exarquero saprissista se mostró indignado por la labor del árbitro Steven Madrigal y de quienes estaban a cargo del VAR, quien en su criterio no señaló dos penales clarísimos a favor del Monstruo.

“Lo que le están haciendo a Saprissa es una vergüenza, un descaro y no puede ser permitido. La gente de Saprissa y los miembros que tienen que ver con justicia en el fútbol tienen que hablar al respecto.

“Cómo es posible que a Saprissa le anulan un gol válido contra Cartago, por una jugada que se presentan en todos los partidos y ayer (domingo) no revisan una mano ni tampoco le señalan dos penales a Kendall Waston, el VAR no lo sanciona”, afirmó.

Erick Lonnis le tira con todo a la Comisión de Arbitraje

Pero los reclamos de Erick no quedaron ahí, porque cuestiona el papel de los árbitros y de la Comisión de Arbitraje, encabezada por Enrique Osses.

“No cuestionaron a Keylor Herrera, no lo castigaron, si se hubiera equivocado contra X equipo, lo hubieran sacado del torneo nacional y a la gente que estaba en el VAR, pero sigue dirigiendo.

“A Enrique Osses nadie lo ha cuestionado y si en Saprissa no se ponen vivos, lo vuelven a hacer en el próximo partido. ¿Cómo es posible que no revisen los penales en el VAR?, y se lo van a seguir haciendo sistemáticamente. Me extraña que ninguna autoridad del Saprissa cuestionara esto”, recalcó.

Para el exmundialista, si nadie levanta la voz sobre estas cosas, se abrirán puertas para que en el futuro se siga perdiendo credibilidad en algunas cosas, como el VAR.

“A Saprissa no lo han beneficiado con el VAR; ni los árbitros. Revisen los datos de los últimos 10 torneos y para mí, detrás de esto hay algo que no huele bien”, sentenció.

