El cáncer no duele y ese es el problema, que es silencioso y por eso es tan maligno. Tenía una vida normal, con un testículo grande, como una bola de tenis quizás, pero no me dolía, no había molestia. Lamentablemente cuando uno va al hospital es porque hay alguna molestia y ya es tarde. No es como una gripe que le duele a uno la garganta y le dan moquillos y usted sabe que tiene gripe.