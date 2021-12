Erick Rodríguez: “No tenemos por qué modificar algo que hemos venido haciendo bien”

Erick Rodríguez está muy positivo de lo que su equipo puede conseguir este domingo. Foto: Rafael Pacheco. Erick Rodríguez está muy positivo de lo que su equipo puede conseguir este domingo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Antes de enfrentar a Alajuelense este domingo, a las 4 p. m., en un partido que podría ser histórico para el Santos, Erick Rodríguez, entrenador guapileño, fue claro en que venir a cambiar de estilos a este punto del torneo no sería algo aconsejable, por lo que van a la Catedral con la idea de ganar y no de cuidar resultados.

-¿Irán con el mismo estilo y actitud que les dio ganancias el jueves en el partido de ida?

Nosotros hemos conversado bastante con respecto a eso, pero no lo hemos hablado hoy, sino desde siempre. Hoy estamos acá por lo que hemos hecho durante el torneo, hemos sido muy regulares de visita y en casa, no tenemos por qué modificar algo que lo hemos venido haciendo bien.

Ante la Liga es un partido muy importante para nosotros, pero si hemos hecho algo bueno durante muchísimo tiempo, lo tenemos que seguir haciendo, habrá detalles si ellos tienen cambios importantes, siempre pensando en ganar, que esa es la mentalidad que llevamos, verán al Santos que conocen.

-¿Es su partido más importante como entrenador desde que está en el Santos?

Hemos tenido partidos muy importantes, el torneo pasado disputamos semifinales también, tuvimos la posibilidad de dejar a Heredia fuera, aunque no se nos dio, con un partido muy similar al que podemos encontrar este domingo.

Evidentemente sí, es de los más importantes, fruto del trabajo que hemos realizado durante muchos años, nos lleva a estar compitiendo en este tipo de partidos bonitos. Yo estoy muy tranquilo, me he preparado para esto bastante bien, para cuando llegara este momento y dar el máximo.

Me siento capacitado al cien por ciento para asumir el reto y transmitirle esa confianza a los muchachos y que vean un equipo como el del jueves, competitivo, que quiere ganar y llevar el protagonismo. Esperamos tener muchos más partidos de estos y, ¿por qué no?, finales.

-¿Si eliminan a Alajuelense es demostrar un poco que tenía la razón sobre el menosprecio de los técnicos ticos sobre los españoles?

El comentario que hice en su momento no fue específicamente para los españoles, tal vez se malinterpreta porque yo con Albert (Rudé) tengo muy buena relación, sé lo capaz que es y preparado que está. La crítica mía iba para un sector de la prensa y de la afición que desmerita el trabajo de los técnicos nacionales y les da un plus a los extranjeros, esa es la parte que yo criticaba.

No hay ninguna rivalidad con ellos, si podemos aprender algo de los técnicos que vienen de afuera, espectacular, esto es una retroalimentación importante para todos y tenemos que crecer, pero no es nunca nada en contra de Albert ni de Iñaki Alonso, a quien no conozco ni siquiera. Tienen muy buena metodología de trabajo, lo que siento es eso, que se menosprecia un poco lo nuestro.

-¿Recuperó a Bryan López para este domingo?

Estamos en eso todavía, mañana (domingo) se le hará una prueba temprano para ver cómo está. Esperamos que pueda estar al menos de cambio.

-¿Qué opina de la polémica del arbitraje y el cambio que pidió hacer la Liga?

Eso es un tema más administrativo, nosotros estamos enfocados en lo deportivo, en ir a hacer un buen juego e ir a ganar. Lo que tiene que ver con el arbitraje no es algo que esté en nuestras manos, por lo que nos enfocamos en lo que nosotros podemos solucionar, que es lo que pasa en la cancha.