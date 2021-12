Erick Rodríguez quedó decepcionado de la afición de Santos

El entrenador del Santos de Guápiles, Erick Rodríguez, dijo luego del partido ante Alajuelense que salía satisfecho por el triunfo en la semifinal de ida, pero estaba decepcionado de la afición porque apoyó a la Liga antes que al Santos.

Santos vs Alajuelense Erick Rodríguez le pide al pueblo que apoyen al equipo de la zona. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Lamentó el gol de último minuto que los manudos consiguieron y que dejó las cifras en un 3 a 2.

“Me decepcionaron (la afición), la directiva hace esfuerzo grande, los jugadores, cuerpo técnico; vi gente de Guápiles que no apoya al equipo del pueblo y vino a apoyar a Alajuela. Está en su derecho, pero también tengo derecho a hacer la crítica porque soy de aquí. Es mi pueblo”, comentó.

“Fue un partido digno de una semifinal, tácticamente el equipo estuvo espectacular, hicimos una buena presión y estuvimos bastante bien”, dijo.

-¿Cómo los deja el gol sobre la hora?

-Los dos goles son circunstanciales, pero Alajuela, que nos hiciera daño, no creo; no hizo tres remates, fueron goles enredados (los manudos), situaciones complicadas. No restamos méritos a Alajuela, un equipo con experiencia y con esa planilla, entran y entran jugadores y nosotros no.

- La serie quedó abierta, ¿se va satisfecho?

- Sí, satisfecho, contento, orgulloso, el comportamiento táctico fue importante. Alajuela tiene un comportamiento particular porque juega un 3-2-5, y tuvimos que ver tres o cuatro partidos para entenderlo y contrarrestarlo de dos formas: una tácticamente en bloque, y la otra bloquear las conexiones con presión alta.