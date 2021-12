Erick Rodríguez, técnico de Santos: “Merecíamos pasar”

Erick Rodríguez, entrenador de Santos de Guápiles, cree que por lo que se vio en los dos partidos contra la Liga, su equipo debió pasar a la final.

Las declaraciones las dio en la conferencia de prensa luego de quedar eliminado con un global 3-3.

Javon East estuvo controlado por la defensa rojinegra. Rafel Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Estamos golpeados, sé que el merecimiento no existe, pero merecíamos pasar nosotros, no por lo de hoy, sino por la serie en general”, consideró Rodríguez.

-¿Siente que Santos sigue creciendo?

El equipo cree, se fortalece, vamos paso a paso, estos dos torneos hemos clasificado, hemos estado en semifinales, eso es bueno para nosotros y esta semifinal el equipo hizo todo para pasar, como dije antes, Alajuela hizo un bloque, se retrasó, jugó a la contra y con una de esas nos tomaron, no estábamos posicionados, nos anotaron y ese gol costó para perder la serie.

-¿Cómo mantener el nivel con las salidas que se anuncian?

Venimos trabajando, hay algunos muchachos que han tenido partidos, Isaac Salas, hoy entró Pablo Fonseca, tenemos muchachos para ir pensando en el recambio, por la posibilidad que se da de que a algunos se les abran las puertas. Nos fijamos en divisiones menores y ya los hemos ido preparando para eso, les hemos dado minutos y esperamos no tener que buscar afuera. Con los chicos vamos a tener para trabajar y están para competir, porque hay talento.

-¿Dónde estuvo la debilidad en la serie?

Es evidente, la debilidad es la no claridad en definición, esa intensidad táctica en posesión tuvimos que transformarla en más vértigo. Hay que dar mérito a Alajuela, se paró bien, hizo un buen bloque, nos respetó, se posicionó bien y nos condicionó un poco. La base se mantiene, son detalles los que tenemos que ajustar, pero la verdad salgo orgulloso del equipo.

Erick Rodríguez dijo que no es conformista, pero que está orgulloso del Santos. Archivo. (Archivo)

-¿Qué es lo que más le enorgullese?

Fuimos el equipo más estable, siempre en puestos de clasificación, competimos en nuestra casa, hoy vinimos acá (Alajuela) a competir. No sé si el gol de Johan Venegas o el de hoy nos dejan afuera, pero sin ser conformista, el equipo me deja tranquilo por el comportamiento, no de hoy, sino en las veinticuatro fechas.