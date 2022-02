Erick Rodríguez, técnico Santos: “No podemos esconder que el New York City es superior”

El técnico del Santos de Guápiles, Erick Rodríguez, aseguró que a su equipo los condicionó mucho el penal, porque fue un golpe anímico importante para el club guapileño que al final perdió 2-0 ante el New York City, en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions.

“No podemos esconder que (New York City) es un equipo superior y no teníamos que esperar el juego para darnos cuenta de eso, queríamos competir, el gol nos condicionó, el New York City tiene jugadores de jerarquía.

“En el segundo tiempo, si bien el equipo no se impuso como queríamos comenzamos a contrarrestar las fortalezas de ellos, el partido no fue bueno para nosotros, es evidente”, expresó.

El Shock destacó que además de la ausencia de los jugadores extranjeros, en este momento tienen jugadores contagiados de covid; sin embargo, no trascendió cuántos futbolistas están enfermos.

“Si no puedes tener gente te condiciona bastante, por las posibilidades de modificar en la marcha, hoy solo teníamos 14 jugadores de campo, pero no es excusa, el rival fue superior a nosotros.

“Nosotros planeamos la estrategia sabiendo que estábamos con pocos jugadores en ataque, era hacer un bloque sólido defensivo, ajustar bastantes las líneas y aprovechar los espacios que nos dejara el rival. Tuvimos dos o tres oportunidades pero no supimos llegar”, agregó.

Los caribeños llegan contra las cuerdas al juego de vuelta, que será en Gringolandia. José Cordero. (Jose Cordero)

“La serie está abierta”

El lateral santista Juan Diego Madrigal dijo que la serie ante los gringos sigue abierta, pese al mal resultado.

“Para nosotros la serie está abierta, llevamos un marcador adverso de 2-0, pero tuvimos opciones, nos faltó calma, sabemos cómo juegan ellos, pero con los extranjeros que nos dan otro plus, podemos buscar liquidar la serie allá.

“El primer gol es penal porque le pega en la mano a (Michael) Barquero, es circunstancial y nosotros sabíamos que ellos iban a venir encima”, dijo el Chino.

“Estamos en un torneo en el que nos ganamos el derecho por hacer bien las cosas, esperemos que estando Javon (East), (Luis) Paradela y (Everardo) Rubio seamos más punzantes en ofensiva y sacar la serie en Estados Unidos”, comentó.