Erling Haaland se inclinó por el Manchester City

La Navidad se le adelantó a Pep Guardiola ya que el técnico del Manchester City podrá contar a partir de la próxima temporada con uno de los mejores delanteros de la actualidad: el noruego Erling Haaland.

“Manchester City puede confirmar que ha llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero Erling Haaland desde el 1° de julio del 2022. Este traspaso está sometido ahora a la finalización de los términos del contrato con el jugador”, anunció el club inglés.

El equipo alemán también emitió un comunicado para anunciar que el artillero está cerca de comprometerse con los “citizens”.

En conferencia de prensa previa al partido de Premier League contra el Wolverhampton, Guardiola tuvo que reprimir su alegría.

“El Borussia Dortmund y el Manchester City me han dicho que no puedo decir nada mientras el traspaso no esté completamente concluido. Me encantaría poder hablar, pero ya tendremos tiempo de hacerlo”, añadió con una sonrisa que lo delata.

El goleador de 21 años, considerado como uno de los mejores jugadores de su generación, con 85 goles en 88 partidos con el Borussia Dortmund desde su llegada en enero del 2020, era la gran prioridad del City de cara a la próxima temporada.