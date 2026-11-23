El error de Alajuelense en la U-18 cambió el panorama de clasificacón. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Un error insólito por parte de Alajuelense lo hará perder los puntos en la mesa del encuentro de la jornada 18 en la categoría U-18 ante San Carlos, el cual generó todo un efecto rebote en la tabla de posiciones.

Por más increíble que suene, los manudos no llevaron sus uniformes, por lo que no recibieron el permiso para disputar el encuentro en el estadio Carlos Ugalde.

Ante este panorama, la Unafut ahora deberá darle los tres puntos a los norteños, cuando emita su resolución esta semana.

Alajuelense cometió un error que cambió la clasificación de la U-18

El partido era vital para el boleto a semifinales, dado que si los manudos ganaban, los norteños podían quedar fuera y darle la clasificación al Cartaginés, tras el triunfo brumoso 2-1 ante Pérez Zeledón este sábado.

Los sancarleños tenían una sanción administrativa previa, por lo que en caso de empate en puntos, quedaban fuera.

El error de Alajuelense también perjudicó a Pérez Zeledón

La pelada también afectó a los sureños. Por el formato de competencia, San Carlos quedó en el cuarto lugar con 27 puntos, Pérez Zeledón quinto con 25.

El cuarto y el quinto puesto juegan una serie a partido único en la cancha del cuarto lugar y el ganador pasará a las semifinales a jugar ante el primer lugar, que tras la pifia manuda es Saprissa.

En el Cartaginés la noticia cayó muy pesada, porque si bien es cierto que deportivamente no estuvieron a la altura para no depender de estas situaciones al cierre, todavía tenían una oportunidad que se fue de forma insólita.

Cuestionan lo sucedido con Alajuelense

Una fuente en el cuadro brumoso habló con La Teja y afirmó que toda la situación es difícil de entender dadas las condiciones de un club como el rojinegro.

“Es algo difícil de comprender que pase con un club que tiene todas las facilidades y organización. Cuentan con utileros y más cuerpo técnico que algunos equipos de primera inclusive. Entonces uno no sabe cómo puede pasar. Sí espero que no hubiese mala intención, ya que dos clubes salieron perjudicados.

“Pérez Zeledón, que pasó de ser cuarto lugar y jugar en casa los Play In a ser visita y estar en desventaja, y nosotros, que al no jugarse el partido quedamos eliminados.

“Ahora no sé qué medidas va a tomar la UNAFUT, ya que no solo es el resultado de un partido, es todo un torneo para un equipo como el nuestro que por una falta de coordinación quedó fuera. Ahora, si el partido se juega y quedamos fuera, no pasa nada. Pero de esta forma queda un sinsabor de qué pasó”, comentó a La Teja.

La fuente considera que se falló al fair play y que el asunto pasará como si nada.

“Ahora si fuera otro club, ¿qué pasaría? En liga menor todo se acomoda al beneficio de algunos”, finalizó.

En Alajuelense no se han referido al caso.