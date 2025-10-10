Error insólito que pasará a la historia en la MLB elimina a los Filis ante Los Dodgers

Los Ángeles Dodgers dejaron tendidos a los Filis de Filadelfia a con un error insólito. (RONALD MARTINEZ/Getty Images via AFP)

El béisbol a veces pueden ser un juego muy cruel, así lo vivieron este jueves los Filis de Filadelfia al quedar eliminados por un horror que le costó la temporada y le dio la clasificación a Los Dodgers de Los Ángeles a la final de La Liga Nacional en la MLB.

El cuadro angelino, vigente campeón de los Grandes Ligas, triunfó 2-1 en casa y ganó 3-1 la serie ante los Filis tras un partido cerradísimo que estaba en la parte alta de la onceava entrada, pues nueve no fueron suficientes para definir un ganador.

Justo en la última pelota del partido, el cubano Andy Pages, jardinero central, pegó un mal batazo que pegó en el suelo y cayó justo a los pies del pitcher relevista de los Filis Orion Kerkering, quien en una jugada que parecía lo más sencilla, se equivocó y en grande.

El lanzador, de 24 años, se desconcentró por completo, primero tuvo dificultades para atrapar la pelota y luego en lugar de mandarla a la primera base y conseguir un out de rutina que hubiera acabado la entrada al tener dos outs abordo, eligió tirarla al home, donde estaba el catcher.

El catcher, incluso, le hizo señas a su compañero para que lanzara a la primera y este se la tiró, además, con un terrible lanzamiento que no le anduvo ni cerca a su compañero, igual el coreano Hyeseong Kim llegaba sobrado a anotar.

Los Filis quedaron desconsolados tras la derrota.. (HARRY HOW/Getty Images via AFP)

La jugada dejó a todos sorprendidos, la banca de los Dodgers duró un segundo en procesar lo que pasó y salir corriendo para celebrar en una jugada que estaba prácticamente perdida, mientras que en los Filis todos se tomaban la cabeza pensando qué pasó.

Kerkering se quedó viendo hacia el suelo, con las manos sobre su rodilla tras una acción que posiblemente marcará su carrera y será recordada por mucho tiempo, como segundos en los que perdió toda concentración tiraron la temporada de su equipo a la basura y la ilusión de la ciudad, porque cómo debe doler perder así.

Los Dodgers pelearán ahora por un boleto a su segunda Serie Mundial consecutiva ante el ganador entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.