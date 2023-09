Errores arbitrales volvieron a relucir en la jornada 8 del fútbol nacional

Esta jornada 8 de primera división estuvo, como es costumbre, llena de errores por parte de los silbateros, debido especialmente a la desconcentración.

En el juego San Carlos ante Santos se válida un gol qué no tenía que haberse aceptado, porque hay una falta del delantero Wílmer Azofeifa hacia el defensor Jhamir Ordain, muy clara, pero el árbitro Jesús Montero lo dio gol.

Henry Bejarano (Archivo)

Nos vamos al juego Guanacasteca ante Pérez Zeledón, en el que Keylor Herrera sancionó un penal por recomendación de su asistente dos, Diego Díaz, a pesar de que la bola nunca le pegó en la mano al defensor.

Se dieron tarjetas rojas en el juego. Herrera no tuvo control, ni manejo, por lo que estuvo muy mal.

En el juego Sporting frente a Puntarenas, Adrián Chinchilla no sancionó un penal a favor de Puntarenas muy claro. Esta fue la única acción digna de contarse en ese partido.

El cuerpo arbitral del Saprissa - Liberia no tuvo buena calificación por parte de Henry Bejarano. (Rafael Pacheco Granados)

Nos vamos al juego Saprissa ante Liberia, muy mal Steven Madrigal, quien no mostró una buena discriminación de faltas, no sancionó una falta de penal clara a favor de Liberia, luego sancionó un penal a favor de Saprissa a pesar de se una jugada que pasa con regularidad dentro de las áreas y no las sancionan.

Estuvo bien al mostrarle tarjeta amarilla al jugador de Liberia, por querer engañar al árbitro. Marcó y sancionó faltas qué no lo eran y no lo hizo con las que sí eran faltas.

Nos vamos al juego Cartago ante Heredia, donde Hugo Cruz sancionó un penal a favor de Cartago, a pesar de que el portero nunca tocó a Jeikel Venegas, eso es una clara simulación y debió amonestar al jugador brumoso. Expulsó a Rocha por reclamos y me parece bien.

Y el último juego Grecia ante Alajuela, el trabajo de Brayan Cruz fue muy bueno, tuvo control y manejo, bien el fuera de juego señalado por el asistente dos, Leslie Macré en la jugada de gol de Freddy Góndola.

En fin, una jornada no muy buena por parte de los réferis, esperemos que mejoren y que se nombre una Comisión de Arbitraje, y ojalá un nuevo coordinador.