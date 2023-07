¿Es cierto que Freddy Góndola va para el Puntarenas FC? Esto responde la presidenta

Ha trascendido la noticia de que el jugador de Liga Deportiva Alajuelense Freddy Góndola subcampeón de la Copa Oro con Panamá, iría a Puntarenas FC, luego de un torneo complicado para el futbolista con los rojinegros.

Góndola es un delantero por afuera, potente aunque con poco gol y en la Liga tendría la competencia de Johan Venegas, Doryan Rodríguez y Joel Campbell lo que le dificulta un espacio en el once titular.

Freddy Góndola podría ir a Puntarenas FC. (Rafael Pacheco Granados)

La Teja no se quedó con las ganas de saber si eso es verdad y le consultó directamente a la presidenta del PFC, Silvia Bolaños, quien respondió lo siguiente.

“Podría ser una opción que estamos valorando siempre y cuando los términos salariales están dentro de las posibilidades del equipo, vamos a ser respetuosos de que Alajuelense tome la decisión, en estos momento no sé en qué condiciones está, si tiene contrato, si se le vence, si hay un finiquito. No puedo decir mucho hasta que no tengamos esa certeza”, expresó Bolaños.

En Puntarenas sería un jugador que ayudaría mucho en el objetivo de los naranjas de clasificar a semis y más ante la partida de Anthony Hernández a Liga Deportiva Alajuelense.

Alajuelense compró la ficha del jugador para hacerse de los servicios de Hernández, quien estaba firmado por los chuchequeros hasta el 2025. En caso de una segunda venta, a Puntarenas le tocaría un porcentaje del 20 por ciento.

“Los términos económicos no los puedo decir, es de confidencialidad entre los equipos, pero sí le puedo decir que Alajuela mostraba interés desde hace varios meses, era la única opción que teníamos y se concluyó la negociación la semana anterior. El equipo se ha reforzado bastante bien, fue una decisión que tomó el dueño del club”, mencionó Bolaños.

Anthony Hernández es nueva ficha de Alajuelense. (Alajuelense)

Añadió que tomaron en cuenta el criterio del jugador y Anthony tiene en órbita salir al extranjero y en Alajuelense tendrá una mayor exposición y lo pueden vender a otro club.

LEA MÁS: Alajuelense firma a mundialista de Qatar 2022

También le preguntamos a Bolaños sí ya tomó la decisión de acompañar a Osael Maroto en la papeleta presidencial para el Comité Director de la Fedefutbol.

“Lo estoy pensando porque hay que sacar una serie de requisitos que piden. Hoy (este lunes) en la noche lo converso con mi familia porque mañana es el último día para presentar la documentación, que si acepto, la alisto mañana”.

Le preguntamos a doña Silvia si ella cumple el requisito de los dos años que debe haber de vínculo con alguna estructura de la Fedefútbol para poder formar parte del Comité Director.

“Lo nuestro es una familia (el PFC), los dueños del club son primos míos y he sido asesora legal desde que ellos tomaron el club, hace más de dos años”, expresó.