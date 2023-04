¿Es Mariano Torres el mejor extranjero en la historia del Saprissa? Esto dice Odir Jacques

13/02/2023 Estadio Nacional. El Depoprtivo Saprissa recibió al Club Sport Cartaginés, en partido de la jornada 7 del Torneo de Clausura, Liga Promerica 2023. Mariano Torres, capitán, goleador e ídolo morado. (Rafael Pacheco Granados)

El capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, escribió el domingo un nuevo capítulo en su laureada historia en el cuadro morado, al llegar a los 51 goles con la camisa del campeón nacional.

El argentino juega con la “S” desde el 2016 y gracias a esa cantidad de pepinos tiene a los fiebres del fútbol en un debate sobre quién es el mejor extranjero que ha pasado por el club tibaseño.

En el presente torneo, Mariano ha roto las redes en seis ocasiones. Gracias a su rendimiento se coloca en una selecta lista con otros jugadores foráneos, como Odir Jacques (52) y Adrián Mahía (47 goles).

En la actualidad, su rendimiento es comparado con el de Jacques, quien llegó a la institución en 1971. Pero ¿Es Mariano Torres el mejor extranjero en la historia del Saprissa?

LEA MÁS: Ídolo de Alajuelense habló sobre Mariano Torres

Con más logros

El periodista Rodrigo Calvo nos compartió una serie de datos sobre Odir y Mariano, lo que permite conocer los logros de cada jugador.

Jacques llegó a Saprissa avanzado el campeonato de 1971, marcó 9 goles y en ese año se proclamó subcampeón con los morados. Luego fue campeón en 1972 (18 goles), 1973 (10 goles) y 1975 (15 goles) para un total de 52 goles.

Además, ganó 2 titulos Centroamericanos de la Fraternidad, que hoy es la Uncaf, en los años 1972 y 1973 y en este año fue el goleador de Saprissa, hizo 8 goles y consiguió en 1972 el título de la Copa Juan Santamaría, una especie de torneo de copa.

Mariano llegó al país en junio del 2016 y desde entonces ha conseguido cinco títulos: Invierno 2016, Clausura 2018, Clausura 2020, Clausura 2021 y Apertura 2022. También ganó la Liga Concacaf del 2019 y la Supercopa 2021.

A nivel individual, el Círculo de Periodistas Deportivos de Costa Rica lo declaró el mejor extranjero en el 2017 y se dejó los premios Unafut como Mejor extranjero en el torneo de Clausura 2019 y Clausura 2021.

El exdelantero Odir Jacques marcó 52 goles con el Deportivo Saprissa. Albert Marín. (Albert Marin)

Claro ganador

Para el periodista e historiador José Antonio Pastor, Mariano y Jacques son los mejores extranjeros que han militado en Saprissa, más allá de lo deportivo (Torres es volante y Odir era delantero), por su liderazgo, pero esto destacó del argentino.

“Hemos tenido extranjeros muy buenos, pero soy de la tesis que Mariano debería estar jugando en Europa y no en Costa Rica. Era un jugador para el fútbol europeo, para grandes ligas, es un jugador que te responde en buenos juegos y malos.

LEA MÁS: Poesía de Mariano Torres da liderato a Saprissa y deja muy tocados a Jeaustin Campos y al Herediano

“Mariano está asumiendo otro tipo de roles en la actualidad, cuando vino en el 2016 no era esa figura que es ahora, destacaba por calidad, pero no tenía el liderazgo que tiene ahora. Un día estaba en el Saprissa y Ángel Catalina me decía que es el primero que llega a entrenar y el último en irse, su disciplina es un ejemplo para el resto y a partir de ese pequeño detalle, es un líder”, comentó Pastor.

También buscamos a don Odir Jacques y esto expresó sobre Mariano.

“Me parece que es el mejor jugador de los últimos 20 años del Saprissa. Ha ganado varios campeonatos, tiene un buen rendimiento y hay montones de extranjeros en el país, pero pocos valen la pena”, comentó.

¿Es Mariano el mejor extranjero del Saprissa? Se le consultó.

“Cada quien da su opionión, no voy a hablar de mi persona, porque los hechos están ahí, pero es un gran jugador, extraordinario en el terreno de juego.

“Una vez coincidimos en un homenaje y tuve el placer de saludarlo, es una persona caballerosa y es importante que las nuevas generaciones aprendan de él”, añadió.

El periodista Rodrigo Calvo fue claro y a título personal cree que Mariano ya superó al brasileño.

“Por lo que ha hecho ya superó a Odir Jacques. Llegó al país en una etapa de su carrera, luego de jugar en Argentina, Chile, Bolivia y desde el 2016 ha demostrado ser un jugador completo, ha marcado diferencia, porque uno lo ve en la cancha atacando, defendiendo”, recalcó.

El defensor Adolfo Machado compartió con el sudamericano en el 2016 y cree que su excompañero es el mejor extranjero en la historia del cuadro morado.

“Desde el primer día que llegó se le vio el potencial que tiene y se mantiene en un alto nivel. Es un líder, una persona increíble, un gran ser humano y hoy hay que darle gracias a Dios de que la afición saprissista disfruta de un gran talento.

“Los números lo avalan, la capacidad que tiene en cada torneo, le aporta calidad al grupo y siempre es un jugador estable”, dijo.