Es oficial: Yeltsin Tejeda no sigue en el Herediano

El Club Sport Herediano anunció su primera salida, luego de finalizar campeón del Clausura 2026.

Este jueves, los florenses confirmaron que el volante Yeltsin Tejeda no sigue en el club.

Yeltsin Tejeda no sigue más en el Herediano. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

La salida de Yeltsin Tejeda

Así informó Heredia la salida del mundialista de Brasil 2014:

“Agradecemos su liderazgo, compromiso, entrega y dedicación durante el tiempo en que defendió la camiseta rojiamarilla.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos, tanto personales como profesionales”.

El limonense llegó a Herediano en enero del 2019 y desde entonces se había convertido en uno de los capitanes del equipo, aunque con cada vez menos minutos en cancha.