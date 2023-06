¿Es posible que Luis Fernando Suárez no sepa sobre su cláusula de rescisión? Experto nos aclara

Luis Fernando Suárez tiró una respuesta que muy pocos le creyeron este lunes sobre su cláusula de rescisión. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Una de las respuestas que más sorprendió a la gente durante la conferencia de Luis Fernando Suárez de este lunes tras finalizar el partido ante Panamá, fue cuando respondió sobre una consulta relacionada con su cláusula de rescisión.

Al colombiano se le consultó si existe dicha cláusula y si esta ronda los $500 mil (más de ¢250 millones) y la respuesta dejó a más de uno con el hígado en la mano.

-¿Existe una cláusula de rescisión que la selección tiene que pagarle, en caso de ser despedido, una cifra cercana a los $500 mil?

No sé, eso es una situación administrativa que maneja mi representante.

-¿Usted no conoce su contrato?

Sí lo conozco, pero no sé exactamente esos detalles, yo me dedico solamente a entrenar

¿Es esto posible?, ¿un entrenador puede desconocer un detalle tan importante? La respuesta es: no, según nos comentó un experto en la realización de este tipo de contratos como lo es el agente FIFA, Adolfo Hernández.

“Es algo que no quiso revelar por temas de confidencialidad, pero sí lo sabe claramente, eso es algo esencial cuando uno habla con nuestro representado, llámese entrenador o jugador y cuando negocia una cláusula de rescisión de este tipo, él lo sabe, es de las cosas más importantes que se discute en un contrato”, comentó.

Para el agente, Suárez pudo haber salido de esa pregunta con mucha facilidad y sin necesidad de mentir para no quedar en evidencia.

“Él debió haber dicho: ‘mirá, el contrato tiene una cláusula de confidencialidad y yo no puedo revelar ningún detalle de ese contrato y punto’”, añadió.

Sin respaldo

Un aspecto que llama la atención es que el contrato del cafetero no tiene ningún punto que le exija a Suárez ganar partidos o que le sancione por perder, esto según una información publicada por Teletica.com dado que no tiene una cláusula de rendimiento.

Hernández nos explicó que este tipo de cláusulas no se realizan en todas las federaciones y que hay que definir muy bien qué es un buen o mal rendimiento, a él en lo particular no le parece firmarlas, pues es darle mucho poder a una de las partes, pero siempre se puede negociar.

“Depende del departamento legal de cada federación, pero en realidad no es tan usual el tema de poner una cláusula de rendimiento, al menos desde mi experiencia, aunque sí las he visto”.

El experto comentó que el estilo más típico es detallar que no se pueden perder cierta cantidad de partidos seguidos o detalles similares, como por ejemplo tenía el contrato de Jorge Luis Pinto cuando fue seleccionador nacional en la época de Brasil 2014.

“Hay otro tipo de cláusulas que se conoce, que se hacían antes, sobre perder tres, cuatro o cinco partidos seguidos o ya hablar de rendimientos paupérrimos, ahí sí podemos hablar de establecer una cláusula que si usted me gana solo un 20% de los partidos, sería malísimo y se podría justificar”, explicó.