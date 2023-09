¿Es Vladimir Quesada candidato a la Selección Nacional? Técnico morado le responde a Aquil Alí

Así como Aquil Alí, dirigente de Fuerza Herediana, fue directo al poner como su candidato a Vladimir Quesada para que dirija a la Selección de Costa Rica, el técnico del Deportivo Saprissa aplicó la misma táctica para responderle y dejar en claro su posición.

Quesada le dedicó unas palabras al dirigente rojiamarillo en la conferencia de prensa previa al clásico nacional.

“Primero darle las gracias a don Aquil y después, así, llana y sencillamente, no me considero candidato para ese puesto. En su momento ustedes (prensa) me preguntaron cuáles son las personas que deben ir en ese puesto y lo dije: Alexandre Guimaraes y Oscar Ramírez”, comentó.

Además, cuando se le preguntó sobre sus motivos para no considerarse como candidato, lo atribuyó a su edad.

“Creo que todavía, a pesar de que tengo 57 años y estoy a tres años, que si el Eterno me deja llegar y me regala la vida para llegar a los 60, todavía me hace falta mucho que trabajar y aprender para estar en un puesto como ese”, sentenció.

La pregunta surgió a raíz de unas frases que dijo Alí en el programa Encuentro Deportivo de radio Columbia la mañana de este jueves, que dio buenos elogios a Vladi y lo candidateó para la Sele.

Para Aquil Alí, Vladimir Quesada es un buen candidato. (Rafael Pacheco Granados)

Elogió a Carevic

Vladimir es de los técnicos que cuando tiene que reconocer algo bueno, no lo duda y lo hace y eso fue lo que hizo con su colega Andrés Carevic previo al clásico entre morados y manudos después de responder la pregunta sobre Alí.

“Difícilmente voy a hablar de otra persona y menos de otro profesional, lo que sí veo es que a los dos nos gusta el buen fútbol, nos gusta ver el arco contrario, creo que don Andrés Carevic ha hecho un muy buen trabajo, no sólo en esta oportunidad, sino en la ocasión anterior que estuvo en Liga Deportiva Alajuelense y eso es lo que puedo decir”, comentó.

Incluso no soltó prenda si pondrá en la titular a Orlando Sinclair, Javon East o Ariel Rodríguez; solo dijo que los tres tendrán minutos.