Escándalo dejaría a jugadores colombianos sin mundial ni brete

A menos de seis meses de Rusia 2018, los seleccionados colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios están metidos en una bronca que les podría salir carísima por todo lado, dada la acusación de dos mujeres que denuncian que los jugadores las agredieron y las privaron de libertad.

Los cafeteros son jugadores de Boca Juniors, de Argentina, y por el tanate están separados en este momento del plantel junto al también colombiano Frank Fabbra quien habría sido testigo del hecho, aunque él parte del equipo nacional cafetero que dirige José Pekerman.

Los hechos sucedieron durante una visita que hicieron el 13 de enero a un apartamento donde funciona una peluquería, explicó el miércoles a periodistas el abogado de los futbolistas Miguel Ángel Pierri.

El escándalo, ocurrido el domingo anterior, ha dado diferentes giros durante esta semana desde que se conoció la identidad de las denunciantes.

Cintia Susana Jiménez es una de las dos mujeres que denunciaron a Cardona y Barrios en la sede de Prefectura Naval Argentina. Una mujer es argentina y la otra peruana

Sin embargo, este jueves estalló una bomba cuando se afirma que la acusación cambió ahora a un presunto abuso sexual, aunque Jiménez dijo que a ella no la violaron, solamente la agredieron.

“En ningún momento yo denuncié abuso sexual ni violación. Lo único que fui a denunciar fueron maltratos. Los audios que tengo son pidiéndome disculpas por los maltratos. Lo demás, lo que haya dicho o hecho Katy (Katherine Alayo, la otra denunciante), no me incumbe y no voy a opinar de lo que ella dijo o declaró porque yo no tengo nada que ver con eso", manifestó Jiménez.

Cinthia comentó que se están diciendo muchas cosas que no son verdad, como que por ejemplo los jugadores las hayan amenazado con cuchillos.

"“De lo que se está diciendo: yo no fui violada, a mí no me amenazaron con cuchillos. ¿Había cuchillas? Sí, había, y eso me asustó, pero en ningún momento dije que me pusieron la cuchilla en el cuello ni que me amenazaron, eso para nada”.

Pidiendo cacao

Un audio que supuestamente habría salido de uno de los jugadores se filtró donde los jugadores piden cacao para que retiren la denuncia y lleguen a un acuerdo económico ante el broncón que se armó.

NUEVOS AUDIOS: “FUI GOLPEADA Y TENGO PRUEBAS”

"Avísame si tu amiga contó algo para poder arreglar algo con ellos, porque la verdad es que se me está viniendo el mundo encima. Entonces para ver así arreglamos algo y que ninguno salga afectado, por favor, Cintia", reveló el medio argentino Crónica.

Un segundo audio destapa lo siguiente: "Amor sí, pero vea, yo les pedí disculpas al final, ayúdeme. Se me va a dañar a mí todo, a ellos… Háganme el favor, Cintia. Hágame el favor, vea. Hablemos con su amigo para que no siga divulgando. Hagamos lo que sea, pues, pero ayúdeme, en serio. O sea, discúlpenos y encarecidamente, pues yo le pido disculpas. Y si es el caso, le damos algo de dinero, pero ayúdeme que se me viene todo el mundo encima".



El abogado de las mujeres Juan Martín Cerolini dijo que "los delitos que les imputan a Barrios y a Cardona son privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas".

Consecuencias

Directivos del equipo argentino han asegurado que los jugadores afirman ser inocentes, pero ante la causa abierta y la denuncia de las mujeres, el equipo ha tomado distancia mientras se da la investigación, por lo que han separado de momento al los jugadores.

“Hay que estar tranquilo y esperar las pruebas. Y no nos va a temblar el pulso para actuar de la manera correcta", aseguró Daniel Angelici, presidente del equipo xeneise .



Este jueves los jugadores volvieron a entrenar pero se perderían el amistoso del domingo ante River Plate en Mar del Plata.

La prensa argentina y colombiana afirma que en el seleccionado colombiano están muy preocupados por las acusaciones y temen por la reputación del plantel.

El diario El Espectador señaló que el técnico del seleccionado colombiano, el argentino José Pekerman, está preocupado por Cardona y Barrios e informó que el entrenador recomendó a los futbolistas no dar declaraciones a la prensa.

La novela está lejos de terminar, mientras los jugadores siguen en la cuerda floja.