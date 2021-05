"Conocí a varios amigos con safari, pero no me hacía mucho click porque siempre han dicho que es feo, pero un amigo de Santa Ana llegó y me dijo: ‘vamos para que vea lo que hacen estos carros’. Nos fuimos a la montaña con camino malo, a un 4X4 le pusieron la doble y nosotros sin doble subió por todo lado, lo que subía un 4X4 lo hizo el siendo un 4X2", contó Castro.