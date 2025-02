Esposa de Carlos Mora pide esto tras burlas y críticas recibidas por su peso

Pamela Mora, esposa del exdelantero de Alajuelense Carlos Mora reveló el duro proceso que ha enfrentado luego de dar a luz. Instagram Pamela Mora.

Pamela Mora, esposa del exdelantero de Alajuelense Carlos Mora relató que luego de dar a luz a su bebé Amanda, de un añito no la ha pasado muy bien de salud.

La periodista confesó que en menos de 7 meses tuvo 3 cirugías, producto de complicaciones de su embarazo y le envió un mensaje a esas persona tan crueles que la critican por su peso.

“Mi embarazo me trajo muchas complicaciones, para esas mujeres que comparten mis fotos porque salgo más gordita y se burlan, todo se ve, todo se sabe. Y no importa, pero por fa, no le hagan esto a alguien más, porque puede lastimarlas muchísimo”.

Sin duda un tema que no es nada nuevo, pero pareciera que todavía hay mucha gente que no entiende que del cuerpo de los demás, no se opina.